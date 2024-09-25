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Курс доллара еще снизился на торгах 25 сентября

Рубли, тенге, доллары, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2024 15:42 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 25 сентября 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 478,16 тенге, снизившись на 1,46 тенге.

Средневзвешенный курс юаня поднялся до 68,19 тенге (+0,09).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 477,9-479,7 тенге, евро – по 533-537 тенге, российские рубли – по 5,11-5,23 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 25 сентября.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на декабрь на электронных торгах ICE Futures упала на 0,19%, до 74,33 долл. за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на ноябрь подешевели на 0,24%, до 71,39 долл. за баррель.

Утром 25 сентября Нацбанк установил курс доллара в 479,71 тенге, евро – 533,77 тенге, рубля – 5,16 тенге.

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