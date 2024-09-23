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Курс доллара вырос на торгах 23 сентября

Доллары, деньги, обмен валют, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 15:39 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 23 сентября 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 480,50 тенге, поднявшись на 1,34 тенге.

Средневзвешенный курс юаня поднялся до 68,06 тенге (+0,13).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 479,7-481,5 тенге, евро – по 532,5-536,5 тенге, российские рубли – по 5,11-5,21 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 23 сентября.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent на ноябрь подорожали на 0,8%, до 75,09 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть в США за ноябрь подорожали на 0,9%, до 71,64 доллара за баррель

Утром 23 сентября Нацбанк установил курс доллара в 479,05 тенге, евро – в  534,57 тенге, рубля – в 5,17 тенге.

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