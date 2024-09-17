Как изменился курс доллара на торгах 17 сентября

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 17 сентября 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 480,63 тенге (-0,02).



Торгов по юаню не проводилось в связи с праздничными днями с 16 по 18 сентября 2024 года в Китае.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 480,5-482,3 тенге, евро – по 532-536 тенге, российские рубли – по 5,19-5,29 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 17 сентября.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на ноябрь на электронных торгах ICE Futures упала на 0,11%, до 72,67 долл.за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на ноябрь подорожали на 0,01%, до 69,03 долл. за баррель.

Утром 17 сентября Нацбанк установил курс доллара в 480,61 тенге, евро – 534,53 тенге, рубля – 5,28 тенге.