Как изменился курс доллара на торгах 17 сентября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 480,63 тенге (-0,02).
Торгов по юаню не проводилось в связи с праздничными днями с 16 по 18 сентября 2024 года в Китае.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 480,5-482,3 тенге, евро – по 532-536 тенге, российские рубли – по 5,19-5,29 тенге.
Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 17 сентября.
Так, стоимость фьючерсов на Brent на ноябрь на электронных торгах ICE Futures упала на 0,11%, до 72,67 долл.за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на ноябрь подорожали на 0,01%, до 69,03 долл. за баррель.
Утром 17 сентября Нацбанк установил курс доллара в 480,61 тенге, евро – 534,53 тенге, рубля – 5,28 тенге.