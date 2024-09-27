В Казахстане коллекторы начнут работать по-новому с 1 октября
Так, с 1 октября 2024 года коллекторы должны будут урегулировать условия задолженности с должником.
В частности, коллекторы обязаны уведомить должника о его праве подать заявление на изменение условий исполнения обязательств:
- по задолженности, выкупленной до 1 октября текущего года, – в течение 20 дней;
- по новой задолженности – после 1 мая 2026 года – в течение 30 дней с момента приобретения прав (требований) по договору банковского займа или микрокредита.
Вместе с тем у должников появились права.
Должник вправе в любое время после получения уведомления обратиться в коллекторское агентство, предложив свои варианты урегулирования задолженности. Эти предложения могут быть связаны с:
- отсрочкой или рассрочкой платежей по основному долгу или вознаграждению;
- изменением очередности погашения задолженности, в том числе с погашением основного долга в приоритетном порядке;
- изменением срока банковского займа или микрокредита;
- изменением в сторону уменьшения или полной отменой неустойки (штрафа, пени);
- изменением или полной отменой комиссий и иных платежей, связанных с обслуживанием банковского займа;
- полным либо частичным прощением задолженности по основному долгу и (или) вознаграждению;
- самостоятельной реализацией залогодателем недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, в сроки, установленные соглашением сторон;
- представлением отступного взамен исполнения обязательства путем передачи коллекторскому агентству заложенного имущества;
- реализацией недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, с передачей обязательства покупателю.
В заявлении должны быть указаны причины неисполнения обязательств. Также необходимо приобщить подтверждающие документы, которые свидетельствуют о снижении доходов и невозможности исполнять свои обязательства.
В свою очередь коллекторы обязаны ответить на это заявление в течение 15 дней после получения одним из трех способов: согласиться, сделать встречное предложение или отказать, но непременно мотивированно.
При принятии решения коллекторское агентство руководствуется внутренними документами, в которых должны быть определены категории должников (например, официально безработные, представители социально уязвимых слоев населения), перечень необходимых документов и меры по снижению долговой нагрузки.
Вся эта информация должна быть размещена на официальном интернет-ресурсе коллекторского агентства.
Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, совершенствования регулирования финансового рынка и исполнительного производства" был подписан главой государства 19 июня 2024 года, но вступает в силу постепенно.