В Казахстане коллекторы начнут работать по-новому с 1 октября

В Казахстане с 1 октября 2024 года вступают в силу некоторые поправки по вопросам коллекторской деятельности, сообщает Zakon.kz.

Так, с 1 октября 2024 года коллекторы должны будут урегулировать условия задолженности с должником.

В частности, коллекторы обязаны уведомить должника о его праве подать заявление на изменение условий исполнения обязательств:

по задолженности, выкупленной до 1 октября текущего года, – в течение 20 дней;

по новой задолженности – после 1 мая 2026 года – в течение 30 дней с момента приобретения прав (требований) по договору банковского займа или микрокредита.

Вместе с тем у должников появились права.

Должник вправе в любое время после получения уведомления обратиться в коллекторское агентство, предложив свои варианты урегулирования задолженности. Эти предложения могут быть связаны с:

отсрочкой или рассрочкой платежей по основному долгу или вознаграждению;

изменением очередности погашения задолженности, в том числе с погашением основного долга в приоритетном порядке;

изменением срока банковского займа или микрокредита;

изменением в сторону уменьшения или полной отменой неустойки (штрафа, пени);

изменением или полной отменой комиссий и иных платежей, связанных с обслуживанием банковского займа;

полным либо частичным прощением задолженности по основному долгу и (или) вознаграждению;

самостоятельной реализацией залогодателем недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, в сроки, установленные соглашением сторон;

представлением отступного взамен исполнения обязательства путем передачи коллекторскому агентству заложенного имущества;

реализацией недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, с передачей обязательства покупателю.

В заявлении должны быть указаны причины неисполнения обязательств. Также необходимо приобщить подтверждающие документы, которые свидетельствуют о снижении доходов и невозможности исполнять свои обязательства.

В свою очередь коллекторы обязаны ответить на это заявление в течение 15 дней после получения одним из трех способов: согласиться, сделать встречное предложение или отказать, но непременно мотивированно.

При принятии решения коллекторское агентство руководствуется внутренними документами, в которых должны быть определены категории должников (например, официально безработные, представители социально уязвимых слоев населения), перечень необходимых документов и меры по снижению долговой нагрузки.

Вся эта информация должна быть размещена на официальном интернет-ресурсе коллекторского агентства.

Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, совершенствования регулирования финансового рынка и исполнительного производства" был подписан главой государства 19 июня 2024 года, но вступает в силу постепенно.