Как можно будет урегулировать задолженность с коллекторами по новым правилам

С 1 октября 2024 года коллекторские агентства будут обязаны проводить процедуры урегулирования задолженности граждан. Как будет работать этот механизм, в материале Zakon.kz.

19 июня 2024 года главой государства подписан Закон по минимизации рисков при кредитовании, направленный на защиту прав заемщиков, регулирование финансового рынка и совершенствование исполнительного производства.

Согласно закону, с 1 октября 2024 года коллекторские агентства будут обязаны проводить процедуры урегулирования задолженности граждан. По информации Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), эта мера необходима для оказания поддержки гражданам, испытывающим затруднения в исполнении обязательств по кредитам, уступленным коллекторским агентствам.

Как можно будет урегулировать задолженность?

Как сообщает АРРФР, коллекторское агентство в течение 30 дней с момента приобретения прав по договору банковского займа или по договору о предоставлении микрокредита обязано уведомить должника о его праве подать заявление на изменение условий исполнения обязательства.

В свою очередь должник вправе в любое время после получения уведомления обратиться к коллектору с заявлением, в котором он указывает причины задолженности и варианты ее урегулирования.

Всего у должника будет девять вариантов, в том числе отсрочка или рассрочка платежей по основному долгу или вознаграждению, изменение очередности погашения задолженности или срока банковского займа или микрокредита, изменение в сторону уменьшения или полной отменой неустойки. Также предусматривается изменение или полная отмена комиссий и иных платежей, связанных с обслуживанием банковского займа.

Примечательно, что один из пунктов включает "полное либо частичное прощение задолженности по основному долгу и (или) вознаграждению".

Среди других вариантов имеется самостоятельная реализация залогодателем недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, в сроки, установленные соглашением сторон, либо реализация недвижимого имущества с передачей обязательств покупателю, а также представление отступного взамен исполнения обязательств путем передачи коллекторскому агентству заложенного имущества.

В АРРФР указывают, что к заявлению обязательно нужно приложить документы, подтверждающие причины обращения.

"Коллекторское агентство обязано принять, зарегистрировать и рассмотреть заявление должника. Если предоставленных сведений недостаточно, коллекторское агентство в течение 10 рабочих дней запрашивает дополнительные сведения. При этом должнику предоставляется 5 рабочих дней, чтобы их предоставить. Если документы не получены в срок, то коллектор вправе оставить заявление без рассмотрения". АРРФР

После получения полного пакета документов коллекторское агентство обязано в течение 15 календарных дней предоставить ответ должнику. При этом коллектор может как согласиться с вариантом, предложенным заемщиком, так и отказать в изменении условий. Также коллектор может сделать встречное предложение по изменению условий погашения задолженности.

"Коллекторское агентство вправе в одностороннем порядке на улучшающих условиях изменить условия исполнения обязательства. Это может включать уменьшение или отмену штрафов, пени и комиссий, полное или частичное прощение долга или процентов, отсрочку или рассрочку платежей по основному долгу и процентам". АРРФР

В случае, если агентство применит такие условия, оно обязано уведомить об этом должника. Заемщик при несогласии с этими условиями вправе отказаться от них, отправив заявление в течение 14 дней после получения уведомления.

К слову, информация по предлагаемым мерам урегулирования задолженности, а также документам, необходимым для подтверждения статуса заемщика, размещается на официальном интернет-ресурсе коллекторского агентства.

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