Банки будут проводить анкетирование при оформлении потребительских онлайн-займов с 1 октября

Некоторые пункты Требований к условиям осуществления банковской деятельности вступают в силу с 1 октября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Требования распространяются на банки второго уровня, исламские банки, филиалы банка – нерезидента РК и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

В частности, Требования дополняются порядком предоставления займа потребителю банковских услуг – физическому лицу в целях внешнего рефинансирования.

Устанавливается порядок предоставления банковского займа для погашения задолженности по другому займу или микрокредиту. Банк должен получить согласие заемщика на перечисление суммы рефинансирования непосредственно в банк или МФО, где оформлен рефинансируемый заем. Предусмотрен также порядок погашения такой задолженности.

Так, говорится, что погашение задолженности по рефинансируемому займу за счет суммы, поступившей на банковский счет банка, в котором выдан рефинансируемый заем, осуществляется не позднее 5 рабочих дней с даты зачисления указанной суммы на банковский счет банка без получения от потребителя банковских услуг (заемщика) отдельного заявления о частичном либо полном досрочном погашении.

При недостаточности суммы для полного досрочного погашения займа банк осуществляет частичное досрочное погашение займа на сумму, равную поступившей на его банковский счет, в порядке, установленном договором банковского займа.

Кроме того, вводятся дополнительные меры по предотвращению мошенничества при оформлении онлайн-займов.

Так, предусматривается, что перед заключением с потребителем банковских услуг – физическим лицом посредством Интернета договора потребительского банковского займа, не обеспеченного залогом имущества, банк проводит анкетирование физического лица.

При выявлении по результатам анкетирования признаков мошенничества либо совершения потребителем банковских услуг – физическим лицом действий под воздействием третьих лиц (социальной инженерии) банк проводит дополнительную проверку обстоятельств получения займа, включая дополнительное информирование и разъяснение потребителю банковских услуг рисков, связанных с возможными мошенническими действиями.

По результатам дополнительной проверки и установленных обстоятельств, банк принимает решение о:

заключении договора банковского займа;

приостановлении заключения договора до устранения выявленных обстоятельств;

отказе в заключении такого договора.

В случае выявления банком незаконного распространения персональных данных потребителя банковских услуг банк проводит дополнительные меры безопасности, включая, но не ограничиваясь:

повторную биометрическую аутентификацию потребителя банковских услуг;

проверку принадлежности потребителю банковских услуг абонентского номера сотовой связи путем сверки индивидуального идентификационного номера потребителя банковских услуг с индивидуальным идентификационным номером владельца абонентского номера в базе данных оператора сотовой связи или получения информации о принадлежности потребителю банковских услуг данного абонентского номера путем сверки индивидуального идентификационного номера потребителя банковских услуг в базе абонентских номеров сети сотовой связи посредством веб-портала "цифрового правительства";

проверочный звонок на указанный потребителем банковских услуг абонентский номер сети сотовой связи потребителя банковских услуг с информированием потребителя банковских услуг о похищении его персональных данных и рекомендацией по установлению потребителем банковских услуг добровольного запрета на оформление займов.

Также предусмотрено, что для выявления признаков мошенничества банк обеспечивает хранение материалов заключения договора банковского займа посредством Интернета (время проведения операций, данные об информационных системах, полученные в ходе идентификации, данные о совершенных транзакциях, направленные потребителю банковских услуг уведомления (SMS, push-уведомления, звонки из колл-центра) не менее пяти лет после прекращения обязательств сторон по договору банковского займа посредством Интернета.

Кроме того, утверждена форма анкеты по выявлению и предотвращению случаев мошенничества при заключении физическим лицом посредством Интернета договора потребительского банковского займа, не обеспеченного залогом имущества.

Анкета содержит следующие вопросы:

Кто предложил Вам оформить данный кредит? Вы обратились в банк лично или по просьбе других лиц (службы безопасности, правоохранительных органов, неустановленных лиц и других)? Для каких целей Вы оформляете кредит? Вы ознакомились с условиями кредита (сумма, срок, процентная ставка, график погашения)? Никто не оказывает на Вас давление или не торопит с оформлением кредита? Вам советовали скрывать оформление кредита от сотрудников банка или родных? Получали ли Вы ранее звонки с предложением "защитить Ваши деньги" или "проверить операции по счету"?

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