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Как устанавливают цены в Бюро нацстатистики

Продукты питания, магазин, супермаркет , фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 10:55 Фото: Zakon.kz
Приказом и. о. руководителя Бюро национальной статистики от 24 сентября 2024 года внесены изменения в правила регистрации цен, сообщает Zakon.kz.

Так, в новой редакции говорится, что цены на товары фиксируются специалистами путем обхода базовых объектов и считывания их с ярлыка (ценника), при необходимости проводятся консультации с работниками базовых объектов или опрос продавцов на рынках.

"Регистрация цен на услуги осуществляется путем обхода базовых объектов, в которых цены (тарифы) фиксируются на основе размещенных прейскурантов (услуги парикмахерских и салонов красоты, посещение бани, химическая чистка и другие), или проводится опрос лиц, оказывающих платные услуги (ремонт обуви, ремонт бытовой техники, подгонка одежды, изготовление ключей и другие)", – говорится в документе.

При этом на отдельные виды товаров и платных услуг цены (тарифы) регистрируются через интернет (услуги пассажирского железнодорожного и воздушного транспорта, сотовой связи, отдельные виды медицинских услуг и другие) или по телефону (факсу).

При получении информации о ценах по телефону специалисты раз в квартал посещают базовые объекты с целью поддержания личных контактов с их сотрудниками и для недопущения ошибок при выборе ими товаров (услуг)-представителей при определении цены, а также чтобы удостовериться в сопоставимости спецификаций отобранных товаров (услуг)-представителей.

В организации, в которых устанавливают цены (тарифы) на длительный период времени (санатории, медицинские и образовательные учреждения, организации, оказывающие ритуальные услуги, и другие), направляются официальные письма с просьбой о предоставлении информации о ценах на оказываемые услуги.

В этом случае они фиксируются на основе предоставленных прейскурантов. Для контроля достоверности данных специалисты не реже одного раза в квартал посещают базовые объекты для подтверждения полученной ценовой информации.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги регистрируются на основе платежных документов (квитанций), выставляемых населению для оплаты за соответствующие виды услуг. При изменении тарифов их новый уровень подтверждается приказами государственных органов, осуществляющих руководство в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках, и организаций, оказывающих эти виды услуг.

Вместе с тем указывается, что дополнительно к вышеприведенным источникам регистрации цен используются альтернативные данные, представленные их собственниками или владельцами.

Приказ вводится в действие с 8 октября 2024 года.

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