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Законодательство РК

В Казахстане хотят изменить требования по кредитному рейтингу к иностранным банкам

Аудит, расчет, калькулятор, аудитор, юридическая проверка, графики, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2024 09:34 Фото: pexels
Подготовлено постановление АРРФР, которым вносятся изменения в установление минимального рейтинга для юридических лиц и стран, филиалов банков-нерезидентов РК, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается установление альтернативных требований для юридических лиц-нерезидентов РК, не имеющих минимальный долгосрочный кредитный рейтинг.

Предлагается не применять требования по наличию минимального кредитного рейтинга в случае, если контрольный пакет акций иностранного банка, создающего дочерний банк в Казахстане, принадлежит государству, а также если между уполномоченными регуляторами стран имеется соглашение об обмене информацией.

Как считают в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка, это будет способствовать привлечению на финансовый рынок новых участников и развитию конкуренции.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 14 октября.

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