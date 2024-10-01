В Казахстане хотят изменить требования по кредитному рейтингу к иностранным банкам

Подготовлено постановление АРРФР, которым вносятся изменения в установление минимального рейтинга для юридических лиц и стран, филиалов банков-нерезидентов РК, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается установление альтернативных требований для юридических лиц-нерезидентов РК, не имеющих минимальный долгосрочный кредитный рейтинг.

Предлагается не применять требования по наличию минимального кредитного рейтинга в случае, если контрольный пакет акций иностранного банка, создающего дочерний банк в Казахстане, принадлежит государству, а также если между уполномоченными регуляторами стран имеется соглашение об обмене информацией.



Как считают в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка, это будет способствовать привлечению на финансовый рынок новых участников и развитию конкуренции.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 14 октября.