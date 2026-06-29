Представление финотчетности финорганизациями Нацбанку: внесены изменения

Постановлением Нацбанка от 22 июня 2026 года внесены изменения в Правила представления финансовой отчетности финорганизациями и отчетности филиалами банков – нерезидентов РК, филиалами страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов РК, страховых брокеров, сообщает Zakon.kz.

Так, с 12 июля 2026 года вводится в действие пункт в следующей редакции:

Финансовая отчетность единого накопительного пенсионного фонда в электронном формате, удостоверенная посредством электронной цифровой подписи первого руководителя или лица, исполняющего его обязанности, и главного бухгалтера, хранится в автоматизированной цифровой системе единого накопительного пенсионного фонда.

По требованию Национального банка или уполномоченного органа единый накопительный пенсионный фонд не позднее двух рабочих дней со дня получения запроса представляет финансовую отчетность в электронном формате, выгруженную из автоматизированной цифровой системы единого накопительного пенсионного фонда.

Полнота и достоверность данных финансовой отчетности, хранящейся в автоматизированной цифровой системе единого накопительного пенсионного фонда, обеспечивается первым руководителем единого накопительного пенсионного фонда или лицом, исполняющим его обязанности.

Также говорится, что дополнительно филиалы страховых организаций – нерезидентов Республики Казахстан, имеющие лицензию в отрасли "страхование жизни" и осуществляющие заключение договоров страхования, предусматривающих условия участия страхователя в инвестициях или прибыли страховщика, представляют в Национальный банк ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом:

отчет по активам инвестиционного фонда (клиентов);

отчет о доходах и расходах по активам инвестиционного фонда (клиентов).

Вместе с тем с 1 января 2027 года вводятся в действие пункты в следующей редакции:

страховые (перестраховочные) организации, исламские страховые (перестраховочные) организации (за исключением страховых (перестраховочных) организаций и исламских страховых (перестраховочных) организаций, имеющих лицензию в отрасли "страхование жизни" и осуществляющих заключение договоров страхования, предусматривающих условия участия страхователя в инвестициях или прибыли страховщика), представляют не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, по следующим формам:

бухгалтерский баланс по форме согласно приложению 19 к Правилам;

отчет о прибылях и убытках по форме согласно приложению 20 к Правилам;

страховые (перестраховочные) организации и исламские страховые (перестраховочные) организации, имеющие лицензию в отрасли "страхование жизни" и осуществляющие заключение договоров страхования, предусматривающих условия участия страхователя в инвестициях или прибыли страховщика, представляют не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, по следующим формам:

бухгалтерский баланс по форме согласно приложению 19 к Правилам;

отчет о прибылях и убытках по форме согласно приложению 39 к Правилам;

единый накопительный пенсионный фонд представляет не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, по следующим формам:

бухгалтерский баланс по форме согласно приложению 23 к Правилам;

отчет о прибылях и убытках по форме согласно приложению 24 к Правилам;

отчет о чистых пенсионных активах, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, по форме согласно приложению 25 к Правилам;

отчет о чистых пенсионных активах, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов работодателя, по форме согласно приложению 26 к Правилам;

отчет о целевых активах, сформированных за счет целевых накоплений по форме согласно приложению 27 к Правилам;

отчет об изменениях в чистых пенсионных активах, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, по форме согласно приложению 28 к Правилам;

отчет об изменениях в чистых пенсионных активах, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов работодателя, по форме согласно приложению 29 к Правилам;

добровольные накопительные пенсионные фонды представляют не позднее 5 рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, по следующим формам:

бухгалтерский баланс по форме согласно приложению 23 к Правилам;

отчет о прибылях и убытках по форме согласно приложению 24 к Правилам;

отчет о чистых пенсионных активах, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов по форме согласно приложению 25 к Правилам;

отчет об изменениях в чистых пенсионных активах, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов по форме согласно приложению 28 к Правилам;

брокеры и дилеры, центральный депозитарий, клиринговая организация представляют не позднее 7 рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, по следующим формам:

бухгалтерский баланс по форме согласно приложению 30 к Правилам;

отчет о прибылях и убытках по форме согласно приложению 31 к Правилам;

управляющие инвестиционным портфелем представляют не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, по следующим формам:

бухгалтерский баланс по форме согласно приложению 30 к Правилам;

отчет о прибылях и убытках по форме согласно приложению 31 к Правилам;

отчет по активам инвестиционного фонда (клиентов) по форме согласно приложению 8 к Правилам;

отчет о доходах и расходах по активам инвестиционного фонда (клиентов) по форме согласно приложению 9 к Правилам;

отчет о чистых пенсионных активах по форме согласно приложению 32 к Правилам;

отчет об изменениях в чистых пенсионных активах по форме согласно приложению 33 к Правилам;

страховые (перестраховочные) организации и исламские страховые (перестраховочные) организации, имеющие лицензию в отрасли "страхование жизни" и осуществляющие заключение договоров страхования, предусматривающих условия участия страхователя в инвестициях или прибыли страховщика, представляют не позднее 6 рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, по следующим формам:



отчет по активам инвестиционного фонда (клиентов) по форме согласно приложению 8 к Правилам;

отчет о доходах и расходах по активам инвестиционного фонда (клиентов) по форме согласно приложению 9 к Правилам;

Национальный оператор почты представляет не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, по следующим формам:

бухгалтерский баланс по форме согласно приложению 15 к Правилам;

отчет о прибылях и убытках по форме согласно приложению 34 к Правилам;

организатор торгов представляет не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, по следующим формам:

бухгалтерский баланс по форме согласно приложению 30 к Правилам;

отчет о прибылях и убытках по форме согласно приложению 31 к Правилам;

организация, гарантирующая осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям), в случае ликвидации страховых организаций представляет не позднее 5 рабочего дня (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем, по следующим формам:

бухгалтерский баланс по форме согласно приложению 35 к Правилам;

отчет о прибылях и убытках по форме согласно приложению 36 к Правилам.

Постановление вводится в действие с 1 июля 2026 года, за исключением ряда абзацев.