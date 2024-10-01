Казахстан в рейтинге процветания обошел Россию и Беларусь

Наша страна заняла 69-е место в мировом Индексе процветания (Legatum Prosperity Index). Самой слабой стороной в РК оказалась экология, самыми сильными – образование и качество бизнеса, сообщает Zakon.kz.

Независимая британская организация Legatum Institute опубликовала рейтинг стран по индексу процветания за 2023 год. Эксперты организации с 2006 года подготавливают подобные рейтинги, основываясь на девяти важнейших показателях стран: экономическое благосостояние, бизнес-среда, структура власти, здравоохранение, образование, социальный капитал, уровень свободы граждан, безопасность и экология.

Этот индекс важен для международных инвесторов, которые используют результаты исследования, чтобы вложить капитал в экономику наиболее благоприятных стран.

Фото: prosperity.com

Отметим, что за год Казахстан опустился на два пункта c 67-й позиции, при этом по показателям "экология" и "личные свободы" мы, по мнению авторов рейтинга, занимаем очень низкие места в мире (126 из 167). Также мы уступаем развитым странам по развитости инфраструктуры (91-е место).



А вот сильные места Казахстана – это образование (35-е место, здесь мы опережаем Польшу, Грецию, Венгрию, Китай и т. д.) и качество экономики (38-е место, здесь мы обгоняем Португалию, Италию, Латвию, Аргентину и т. д).

Фото: prosperity.com

Первую тройку лидеров рейтинга традиционно занимают скандинавские страны. Дания заняла 1-е место с индексом 84,5, Швеция на 2-м месте с индексом 83,6, а Норвегия замыкает тройку с индексом 84. Эти страны стабильно демонстрируют высокие результаты в таких областях, как качество жизни, социальная защита и устойчивое развитие. При этом Дания занимает лидирующие позиции в каждой ключевой области. Исследователи отдельно отмечают высокий уровень доверия граждан Дании к судебной системе (небывалые для нас 86%). Сингапур, Гонконг и Финляндия признаны странами с лучшей инвестиционной средой.



Из стран бывшего СССР следует выделить Эстонию (21-е место), Латвию (31), Армению (61), Украину (74-е место). Россия заняла 77-е место, следом за ней Беларусь (78), Азербайджан (92), Кыргызстан (94), Узбекистан (100).

Еще один интересный момент. Авторы рейтинга оценили позицию Казахстана как лидера двух регионов: Центральной и Южной Азии.

Фото: prosperity.com

Любой рейтинг субъективен, считает социолог Ануар Мухамеджанов. Главное здесь выбор критерия оценки.



"Например, экономика России сильней экономики Казахстана примерно в девять раз. Но Россия находится под санкциями, а Казахстан – нет. Значит, с точки зрения инвесторов, безопасней вкладывать капитал в Казахстан". Ануар Мухамеджанов

Или еще один пример. В одних рейтингах упор делается на свободу экономической деятельности, а в других – на уровень образования или поддержку государством иностранных инвестиций. И получается, что в очень авторитетном рейтинге Global Competitiveness Report (глобальной конкурентоспособности) Казахстан занимает 55-е место, что не совпадает с оценкой Рейтинга процветания.

То же самое можно сказать и о "личных свободах" (в Legatum Prosperity Index Казахстан занимает низкое 126-е место). Но, если почитать критерии оценки в этой позиции, то мы увидим понятие "сексуальная толерантность"), и это понятие, по мнению британских ученых, может якобы ухудшить рейтинг любой экономически продвинутой страны.

Единственно, с чем можно согласиться без оговорок – это удручающее положение с экологией во многих городах Казахстана и отсутствие качественных автодорог, отмечает эксперт.

Ранее мы рассказали, что Казахстан обогнал Японию, Италию и Турцию в мировом рейтинге талантов.