Казахстан обошел соседей в рейтинге паспортов

Казахстан заметно укрепил свои позиции в престижном глобальном рейтинге Henley Passport Index 2026, поднявшись на 57-е место в мире, сообщает Zakon.kz.

За два с половиной года Казахстан поднялся сразу на 13 позиций в глобальном рейтинге международной компании Henley and Partners, что стало одним из самых заметных показателей темпов роста последних лет не только в Центрально-Азиатском регионе, но и в мире.

Рост в индексе Henley – это не только про туризм. Сила паспорта напрямую влияет на возможности предпринимателей открывать счета за рубежом, вести переговоры с международными партнерами и оперативно выезжать на инвестиционные конференции и встречи. Каждая новая позиция в рейтинге – это снижение транзакционных издержек для бизнеса и расширение горизонтов для частных инвесторов.

Немного о составителях

Henley & Partners является международной консалтинговой компанией, специализирующейся на инвестиционной миграции. Она имеет британское происхождение, при этом за 25 лет существования открыла более 20 своих филиалов по всему миру.

В круг предоставляемых ими услуг входят: оказание помощи в выборе и оформлении резидентства или вида на жительства через инвестиционные программы, разработка и внедрение инвестиционных проектов для правительств иностранных государств, сопровождение клиентов в подборе недвижимости за рубежом.

Также эта компания известна составляемым ею на ежегодной основе рейтингом мировых государств по силе национальных паспортов.

Динамика роста

Согласно данным специалистов указанной выше компании, обладатели казахстанского паспорта могут посещать 78 стран без визы или по упрощенной процедуре, что позволило нашей стране занять лидирующие позиции по этому показателю на пространстве СНГ.

Как отмечают многие эксперты, больше всего их удивляет не факт занятой казахстанским паспортом позиции в данном рейтинге, а сама динамика укрепления его силы на международной арене.

Так, еще в 2023 году казахстанский паспорт занимал 70-ю строчку, в 2024-м – 66-ю, в 2025-м – 61-ю, ну а сейчас уже забрался на 57-ю позицию, обогнав при этом своего давнего соперника по этому рейтингу – Беларусь (Казахстан на протяжении последних лет был в роли отстающего на одну-две позиции).

Такое достижение, к слову, отражает эффективный результат планомерной работы по расширению дипломатических связей и подписанию новых соглашений о безвизовом режиме.

Сила паспортов стран СНГ

Лидером по индексу силы национального паспорта на пространстве СНГ является Россия. Она в этом рейтинге занимает 44-е место, а ее граждане могут свободно посещать 113 государств.

Второе место по данному показателю среди стран СНГ занимает Казахстан, а третье – Беларусь (77 безвизовых направлений, 58-е место в общем зачете).

Далее в рейтинге расположились: Азербайджан (67 безвизовых направлений, 67-е место в общем зачете), Армения (64 безвизовых направления, 70-е место в общем зачете), Кыргызстан и Узбекистан (59 безвизовых направлений и делят между собой 74-е место в общем зачете).

Последнее место в рейтинге по силе национального паспорта на пространстве СНГ занимает Таджикистан (53 безвизовых направления, 80-е место в общем зачете).

Мировые лидеры

Первые три строчки глобального рейтинга по индексу силы национальных паспортов занимают Сингапур (192 безвизовых направления), Япония и Южная Корея (188 безвизовых направлений).

В топ-4 расположилась группа из 12 европейских государств с показателем 185 стран: Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швейцария.

Особого внимания заслуживают ОАЭ, заняв 5-е место со 184 направлениями. Эмираты стали главной историей успеха последних 20 лет, прибавив 149 безвизовых стран и поднявшись на 57 позиций.

Любопытно, что классические тяжеловесы сдают позиции: США опустились на 10-е место (179 стран), а Великобритания – на 7-е (183 страны), показав одни из самых заметных снижений за два десятилетия. На этом фоне восходящий тренд Казахстана выглядит особенно показательно.