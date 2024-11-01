Как в Казахстане выросли цены на продукты и тарифы

По данным Бюро национальной статистики, в октябре 2024 года уровень месячной инфляции ускорился и составил 0,9% (в сентябре – 0,4%), сообщает Zakon.kz.

При этом цены на платные услуги повысились на 1,4%, непродовольственные товары – на 1%, продовольственные товары – на 0,4%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг выросли тарифы на холодную воду на 25%, водоотведение – на 5,3%, содержание жилья – на 1%, электроэнергию, горячую воду – по 0,6%. Услуги железнодорожного пассажирского транспорта подорожали на 13%, сотовой связи – на 5%.

В октябре среди непродовольственных товаров рост цен отмечен на дрова – на 4,7%, уголь каменный – на 1,1%. Бытовые приборы подорожали на 2,6%, одежда и обувь – на 0,9%, строительные материалы, товары личного пользования – по 0,4%.

Из продуктов питания цены на огурцы выросли на 9,7%, помидоры – на 8,6%, лимоны – на 7%, апельсины – на 6,7%, соль – на 6,5%, яйца – на 3,2%, масло подсолнечное – на 2,4%.

Вместе с тем снижение цен отмечено на морковь на 10%, виноград – на 5,7%, яблоки – на 3,4%, свеклу – на 3,2%, лук репчатый – на 2,8%, картофель – на 2,1%.

В регионах самая высокая месячная инфляция зафиксирована в городе Алматы – 1,7% (выше среднереспубликанского уровня на 0,8 п.п.), самая низкая – в Павлодарской области и городе Астане – по 0,4%.

Цены на продовольственные товары больше всех выросли в Алматинской области – на 0,8%, непродовольственные товары – Улытауской области, Абайской – по 1,7%, платные услуги – в городе Алматы на 3,6%.





Фото: БНС

Годовая инфляция

Инфляция в годовом исчислении в октябре 2024 года составила 8,5%. Цены на платные услуги повысились на 14,3%, непродовольственные товары – на 7,8%, продовольственные товары – на 4,9%.

По сравнению с октябрем 2023 года тарифы на холодную воду повысились на 60,3%, отопление центральное – на 33,6%, водоотведение – на 26,9%, электроэнергию – на 22,9%, горячую воду – на 18,1%, вывоз мусора – на 16,3%. Услуги железнодорожного пассажирского транспорта подорожали на 23,7%, связи – на 17,4%, парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 11,9%.

При этом цены на ацетилсалициловую кислоту возросли на 34,9%, активированный уголь – на 23,9%, корвалол – на 18,3%.

Огурцы подорожали на 27,6%, помидоры – на 27%, масло оливковое – на 23,1%, чеснок – на 17,5%, картофель – на 13,9%, кондитерские изделия – на 12,6%.

Как отмечают в Бюро нацстатистики, за год подешевели крупа гречневая – на 21,9%, морковь – на 16,2%, лимоны – на 11,6%, масло подсолнечное – на 9,2%, сахар-песок – на 5,2%.

Наблюдения ведутся по тарифам и ценам на услуги и товары, всего по 508 позициям.