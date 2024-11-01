Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Как в Казахстане выросли цены на продукты и тарифы

Как в Казахстане выросли цены на продукты и тарифы, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 12:49 Фото: Zakon.kz
По данным Бюро национальной статистики, в октябре 2024 года уровень месячной инфляции ускорился и составил 0,9% (в сентябре – 0,4%), сообщает Zakon.kz.

При этом цены на платные услуги повысились на 1,4%, непродовольственные товары – на 1%, продовольственные товары – на 0,4%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг выросли тарифы на холодную воду на 25%, водоотведение – на 5,3%, содержание жилья – на 1%, электроэнергию, горячую воду – по 0,6%. Услуги железнодорожного пассажирского транспорта подорожали на 13%, сотовой связи – на 5%.

В октябре среди непродовольственных товаров рост цен отмечен на дрова – на 4,7%, уголь каменный – на 1,1%. Бытовые приборы подорожали на 2,6%, одежда и обувь – на 0,9%, строительные материалы, товары личного пользования – по 0,4%.

Из продуктов питания цены на огурцы выросли на 9,7%, помидоры – на 8,6%, лимоны – на 7%, апельсины – на 6,7%, соль – на 6,5%, яйца – на 3,2%, масло подсолнечное – на 2,4%.

Вместе с тем снижение цен отмечено на морковь на 10%, виноград – на 5,7%, яблоки – на 3,4%, свеклу – на 3,2%, лук репчатый – на 2,8%, картофель – на 2,1%.

В регионах самая высокая месячная инфляция зафиксирована в городе Алматы – 1,7% (выше среднереспубликанского уровня на 0,8 п.п.), самая низкая – в Павлодарской области и городе Астане – по 0,4%.

Цены на продовольственные товары больше всех выросли в Алматинской области – на 0,8%, непродовольственные товары – Улытауской области, Абайской – по 1,7%, платные услуги – в  городе Алматы на 3,6%.


Уровень инфляции в регионах на октябрь 2024 года, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 12:49

Фото: БНС

Годовая инфляция

Инфляция в годовом исчислении в октябре 2024 года составила 8,5%. Цены на платные услуги повысились на 14,3%, непродовольственные товары – на 7,8%, продовольственные товары – на 4,9%.

По сравнению с октябрем 2023 года тарифы на холодную воду повысились на 60,3%, отопление центральное – на 33,6%, водоотведение – на 26,9%, электроэнергию – на 22,9%, горячую воду – на 18,1%, вывоз мусора – на 16,3%. Услуги железнодорожного пассажирского транспорта подорожали на 23,7%, связи – на 17,4%, парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 11,9%.

При этом цены на ацетилсалициловую кислоту возросли на 34,9%, активированный уголь – на 23,9%, корвалол – на 18,3%.

Огурцы подорожали на 27,6%, помидоры – на 27%, масло оливковое – на 23,1%, чеснок – на 17,5%, картофель – на 13,9%, кондитерские изделия – на 12,6%.

Как отмечают в Бюро нацстатистики, за год подешевели крупа гречневая – на 21,9%, морковь – на 16,2%, лимоны – на 11,6%, масло подсолнечное – на 9,2%, сахар-песок – на 5,2%.

Наблюдения ведутся по тарифам и ценам на услуги и товары, всего по 508 позициям. 

Читайте также

Аудит, расчет, калькулятор, аудитор, юридическая проверка
Какие важные платежи должны уплатить казахстанцы в ноябре
рабочий на заводе
МВФ прогнозирует рост реального ВВП Казахстана в 2025 году
горы и флаг Казахстана
Почему Европейский банк реконструкции и развития инвестирует в Казахстан
Лариса Черненко
Бюро национальной статистики Казахстан 2024 год Цены Инфляция Тарифы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Семья, квартира, накопления
"Вполне реально": казахстанка рассказала, как накопила на квартиру за три года
Казахтелеком начинает масштабную замену роутеров
"Казахтелеком" начинает масштабную замену роутеров
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Сати Казанова поделилась нежным видео с новорожденной дочкой и мужем
Сати Казанова поделилась нежным видео с новорожденной дочкой и мужем
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: