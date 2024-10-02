Какие налоговые льготы отменят для казахстанцев – ответ Миннацэкономики

В Министерстве национальной экономики Казахстана сегодня, 2 октября 2024 года, раскрыли подробности по налоговым льготам, которые отменят для граждан, сообщает Zakon.kz.

Напомним, 17 сентября вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, рассказывая о предлагаемых в рамках нового Налогового кодекса новеллах, отметил, что в первую очередь предлагается упорядочить налоговые льготы и сократить их объем минимум на 20%.

"Главой государства дано поручение упорядочить налоговые льготы и сократить их объем минимум на 20%. Совместно с госорганами, НПП "Атамекен", экспертами, экономистами проведена ревизия 744 льготных пунктов Налогового кодекса. По данным налоговых деклараций, их сумма составила 9,5 трлн тенге. Из них 459 норм на сумму 3,3 трлн тенге определены как льготы. На сегодня предлагается отменить 110 налоговых льгот на сумму более 1,3 трлн тенге ( льготы по НДС для финансовых услуг, льготы по НДС на реализацию жилья, на импорт и реализацию лекарственных средств любых форм, медицинских изделий, льгота по КПН для организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере и так далее)", – уточнили в пресс-службе МНЭ РК сегодня.

В ведомстве отметили, что 285 пунктов на сумму 6,2 трлн тенге не являются налоговыми льготами, в том числе нулевая ставка НДС на экспорт товаров и на международные перевозки, перенос убытков, вычеты по провизиям, а также различные вычеты и корректировки.

"В основном сокращаются льготы по финансовой сфере, строительстве, обрабатывающей промышленности". Пресс-служба МНЭ РК

Проект кодекса внесен на рассмотрение Мажилиса Парламента РК 28 августа 2024 года.

"Таким образом, в соответствии с требованиями законодательства о правовых актах, проект не является окончательным, и до его принятия он будет проходить дальнейшие процедуры согласования, а также рассмотрения в Парламенте РК", – пояснили в пресс-службе МНЭ РК.

Также в ведомстве напомнили, что внесенный в Мажилис Парламента РК проект кодекса опубликован на сайте Миннацэкономики 4 сентября.