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Налоговые льготы на триллионы тенге хотят отменить в Казахстане

Тенге, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 16:16 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин в Мажилисе 17 сентября 2024 года рассказал, какие новеллы предлагаются в рамках нового Налогового кодекса, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что в первую очередь предлагается упорядочить налоговые льготы и сократить их объем минимум на 20%.

"По данным налоговых деклараций за 2022 год, их сумма составила 9,5 трлн тенге по 744 позициям. Из них 459 на сумму 3,3 трлн тенге определены как льготы. На сегодня предлагается отменить 110 налоговых льгот на сумму более 1,3 трлн тенге. Кроме того, по 29 налоговым льготам на сумму более 400 млрд тенге будут ограничены сроки действия", – добавил он.

При этом, указал он, льгота обязательно будет отражаться в формах налоговой отчетности.

Также, в качестве системных мер предлагается четкая регламентация понятия налоговых льгот, порядок их предоставления, мониторинга, анализа, порядок их исключения. Все это будет регламентировано подзаконными актами.

17 сентября 2024 года Азамат Амрин озвучил видение по налогу на роскошь. 12 сентября 2024 года он рассказал корреспонденту Zakon.kz, какие модели берутся за основу для внедрения прогрессивной шкалы индивидуального подоходного налога (ИПН) и какими могут быть при этом поступления в бюджет.

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