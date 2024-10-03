Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Эксперты ожидают снижения инфляции и цен на нефть в 2025 году

прогноз, аналитика, ВВП, нефть, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 17:41 Фото: Freepik
Участники экспертного опроса Нацбанка озвучили прогнозы по инфляции, базовой ставке и ценам на нефть. Подробнее в материале Zakon.kz.

По результатам макроэкономического опроса Нацбанка РК среди экспертного сообщества в сентябре сценарные условия по цене на нефть пересмотрены в сторону понижения на всем прогнозном горизонте.

"Ожидания респондентов по цене на нефть марки Brent на 2024 год снизились с 83,5 до 80 долларов США за баррель в среднем за год, на 2025–2026 годы – с 80 до 75 долларов США за баррель". Нацбанк РК

В то же время, прогнозы по росту экономики Казахстана на 2024 и 2025 годы сохранились на уровнях 4% и 5%. На 2026 год прогноз повышен с 4,4% до 4,5%.

"Респонденты повысили прогноз инфляции на 2024 год с 8% до 8,4%, на 2025 год – несколько понизили с 6,9% до 6,7%. В 2026 году инфляция по–прежнему ожидается на уровне 6%". Нацбанк РК

Между тем, эксперты прогнозируют что базовая ставка сохранится на высоких значениях дольше, чем предполагалось ранее. Ожидания на 2024 год выросли с 14,5% до 14,6%, на 2025 год – с 11,9% до 12%, на 2026 год – с 10% до 10,1%.

В Нацбанке отметили, что в макроэкономическом опросе приняли участие 15 организаций. В их числе профессиональные участники рынка, исследовательские институты, международные организации, а также рейтинговые агентства. При этом опрос не содержит прогнозов Национального Банка.

Читайте также

Алматы, туризм, рекорд, Казахстан
Алматы ставит рекорд по количеству туристов
Доллары, деньги, обмен валют, обменник
Доллар слегка подешевел на торгах 3 октября
деньги, рост, доллар, курс
Курс доллара продолжает расти из-за ситуации на Ближнем Востоке
Ольга Кудряшова
Казахстан Нефть 2024 год Базовая ставка ВВП
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Самокаты, электросамокаты, электрические самокаты, аренда самокатов
В Казахстане внесены новые изменения в Правила дорожного движения
Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции
Новыми функциями наделили МВД
Зодиакальные требования: почему Девы, Скорпионы и Козероги так строги
Зодиакальные требования: почему Девы, Скорпионы и Козероги так строги
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: