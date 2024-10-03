Эксперты ожидают снижения инфляции и цен на нефть в 2025 году

Участники экспертного опроса Нацбанка озвучили прогнозы по инфляции, базовой ставке и ценам на нефть. Подробнее в материале Zakon.kz.

По результатам макроэкономического опроса Нацбанка РК среди экспертного сообщества в сентябре сценарные условия по цене на нефть пересмотрены в сторону понижения на всем прогнозном горизонте.

"Ожидания респондентов по цене на нефть марки Brent на 2024 год снизились с 83,5 до 80 долларов США за баррель в среднем за год, на 2025–2026 годы – с 80 до 75 долларов США за баррель". Нацбанк РК

В то же время, прогнозы по росту экономики Казахстана на 2024 и 2025 годы сохранились на уровнях 4% и 5%. На 2026 год прогноз повышен с 4,4% до 4,5%.

"Респонденты повысили прогноз инфляции на 2024 год с 8% до 8,4%, на 2025 год – несколько понизили с 6,9% до 6,7%. В 2026 году инфляция по–прежнему ожидается на уровне 6%". Нацбанк РК

Между тем, эксперты прогнозируют что базовая ставка сохранится на высоких значениях дольше, чем предполагалось ранее. Ожидания на 2024 год выросли с 14,5% до 14,6%, на 2025 год – с 11,9% до 12%, на 2026 год – с 10% до 10,1%.

В Нацбанке отметили, что в макроэкономическом опросе приняли участие 15 организаций. В их числе профессиональные участники рынка, исследовательские институты, международные организации, а также рейтинговые агентства. При этом опрос не содержит прогнозов Национального Банка.