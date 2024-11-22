Доллар по 486,9 тенге: ведущие эксперты дали прогноз на 2025 год

Национальный банк РК опубликовал результаты очередного макроэкономического опроса среди экспертного сообщества. Параметрами опроса являются цена нефти марки Brent, рост экономики Казахстана, инфляция, базовая ставка, экспорт и импорт товаров и услуг, а также курс тенге, сообщает Zakon.kz.

За истекший квартал эксперты, участвовавшие в опросе, не поменяли кардинально своих прогнозов, но небольшие коррективы были сделаны.

Цена на нефть. В ноябре 2024 года респонденты скорректировали ожидания по цене нефти на 2025 и 2026 годы. Оценки на 2025 год пересмотрены в сторону повышения до 76,5 доллара США за баррель. Прогноз на 2026 год снижен до 74,0 доллара. Ожидания на 2024 год сложились на уровне 80,4 доллара за баррель.

ВВП. Прогнозы по росту экономики Казахстана на 2024 год скорректированы вверх – с 4% до 4,2%. Ожидания респондентов на 2025 год снижены с 5% до 4,7%. Прогноз на 2026 год остался без изменений на уровне 4,5%.

Прогноз инфляции на 2025 год ухудшен с 6,7% до 6,9%, на 2024 и 2026 годы прогнозируется, как и прежде, на уровне 8,4% и 6,0%, соответственно.

Прогнозы базовой ставки на 2025 год пересмотрены в сторону повышения – с 12,0% до 12,5%, отражая изменения в инфляционных ожиданиях аналитиков. Оценки на 2026 год скорректированы с 10,1% до 10,3%. Медианные значения прогнозов на 2024 год сохранены на уровне 14,6%.

Прогнозы по объему экспорта товаров и услуг улучшены на всем прогнозном горизонте. Ожидания на 2024 год пересмотрены вверх – с 88 до 89,5 млрд долларов США. Прогноз на 2025 год повышен с 83,2 до 91,7 млрд долларов, оценка на 2026 год улучшена до 91,6 млрд долларов.

Импорт товаров и услуг. В 2024 году объем импорта товаров и услуг, по оценкам экспертов, снизится до 71,8 млрд долларов. Прогнозы респондентов на 2025 год пересмотрены с 70 до 72,5 млрд долларов, а медианный прогноз на 2026 год повышен до 73 млрд долларов США.

Прогнозы по валютному курсу несколько пересмотрены в сторону ослабления. В 2025 году прогноз изменен с 484 до 486,9 тенге, а в 2026 году – с 494,3 до 498,3 тенге за доллар США.

Результаты опроса (в скобках указаны медианные значения предыдущих прогнозов). Фото: nationalbank.kz

Для справки. Макроэкономические опросы проводятся Национальным банком РК с августа 2022 года. В них принимают участие организации, которые занимаются анализом и прогнозированием макроэкономических показателей по Казахстану, – профессиональные участники рынка, исследовательские институты, международные организации, а также рейтинговые агентства. В данном опросе приняли участие 13 экспертных организаций. Макроэкономический опрос не содержит прогнозы самого Национального банка.

Ранее Нацбанк РК опубликовал результаты опроса предприятий страны по итогам работы в III квартале 2024 года. Флагманы бизнеса назвали главным препятствием для их успешной деятельности конкуренцию.