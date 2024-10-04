Курс рубля падает – хорошо ли это для Казахстана

Вчера Центробанк России впервые за год поднял курс доллара США выше 95 рублей. Валютный рынок Казахстана отреагировал моментально: утром 4 октября Нацбанк РК установил официальный курс в 5,08 тенге, а обменники в крупных городах снизили покупную цену рубля до 5,05 тенге, сообщает Zakon.kz.

Таким образом, курс российского рубля за два месяца снизился на 4%, тогда как доллар по отношению к тенге вырос за это же время на 3%. С чем же связано падение рубля?

Как полагает один из ведущих экономических порталов России – РБК, снижение курса рубля – отложенный эффект от сентябрьского падения нефтяных цен, которое спровоцировало задержку в расчетах и поступлении валютной выручки.

Кстати говоря, Министерство финансов РФ такое положение дел никак не обескуражило. Вчера Минфин России объявил, что он просто-напросто в октябре направит меньше средств на покупку золота и валюты, что приведет к росту продаж юаней со стороны Центробанка. Чистый объем валютных операций регулятора на внутреннем рынке составит эквивалент 5,3 млрд рублей в день против 200 млн рублей в день в сентябре. То есть ежедневные объемы продаж валюты (юаней) вырастут более чем в 25 раз. Это и поддержит рубль.

Может быть, именно поэтому тот же РБК приводит слова опытного брокера, который советует спекулянтам начинать прикрывать открытые против рубля позиции?

Динамика курса рубль/тенге за 6 месяцев. Фото: google.com/finance

Что же касается Казахстана, то небольшие колебания курса (± 0,5 тенге) никак не отразятся на курсообразовании тенге. Другое дело, если нынешнее падение рубля перерастет в тенденцию, считает финансовый аналитик Андрей Чеботарев.

"Это колебание курса рубля к доллару – не первое и не последнее. Мы уже видели падение рубля до 103 и даже до 105 рублей за доллар. Именно в этих цифрах, скорее всего, и находится "предел независимости" тенге, ведь в прошлый раз мы так же начинали слабеть на этих позициях. Дело в том, что при достаточно сильном ослаблении рубля будет слабеть и кросс-курс тенге, соответственно, начнут падать в цене и российские товары, делая казахстанское производство невыгодным". Андрей Чеботарев

В качестве примера эксперт привел ситуацию с производством сахара в сопредельных странах. Себестоимость одного килограмма сахара в Казахстане намного дороже, чем себестоимость в России, и отечественным производителям без государственной поддержки просто нет смысла его производить с учетом открытых границ и невозможности вводить дополнительные пошлины.

Падение рубля без соответствующей корректировки курса тенге просто губительно для казахстанской промышленности, уверен аналитик. О тесной взаимосвязи экономик двух государств говорят и факты, озвученные на ХIХ Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в 2023 году:

76 из 89 субъектов Российской Федерации установили прямые торгово-экономические связи с казахстанскими партнерами;

двусторонний товарооборот сегодня достиг 27 млрд долларов, что является рекордным показателем;

объем прямых инвестиций из России превысил 20 миллиардов долларов;

из свыше чем 42 тысяч предприятий с иностранным участием, действующих в Казахстане, почти половину, то есть 19 тысяч, составляют российские компании.

Разумеется, "российский фактор" не самый главный в валютной политике Казахстана. В курсообразовании тенге много составляющих – от цен на энергоресурсы до экономического положения в Европе или Китае, от выполнения республиканского бюджета до ситуации на Ближнем Востоке. И все же стабильность валют главных торговых партнеров имеет для нас огромное значение.

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