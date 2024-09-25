Почему Россия вкладывает все больше денег в развитие Казахстана

Только за первые три месяца 2024 года Россия вложила в экономику Казахстана 500 млн долларов. А чистый приток взаимных инвестиций в 2023 году в РК увеличился за год в четыре раза и, по данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), составил 1 724,1 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

Если же взять динамику взаимных инвестиций в рамках ЕАЭС хотя бы за 5 лет, то мы увидим, что сегодня Казахстан с впечатляющим объемом средств находится на втором месте после России.

Вместе с тем снижение притока взаимных инвестиций наблюдалется в Армении на 335 млн долларов, в Беларуси – на 259 млн долларов и в Кыргызстане – на 4 млн долларов.

Фото: eec.eaeunion.org

При этом Евразийский банк развития (учредителями которого являются все страны ЕАЭС) отмечает двусторонний процесс, когда приток инвестиций в РК "поощряет" экономическую деятельность, а подъем экономики стимулирует приток денег в страну, принося выгоду всем сторонам. Это главный ответ на вопрос: "Почему Россия вкладывает все больше денег в экономику Казахстана?".

Приоритетным направлением экономической политики Казахстана является диверсификация экономики с упором на развитие промышленности, отмечают специалисты ЕАБР.

"Этот стратегический выбор обусловлен необходимостью оптимизации сложившейся структуры ВВП, в которой значительную долю занимают добывающие отрасли – нефтяная, горнорудная и угольная. В начале прошлого десятилетия их доля превышала 20% ВВП. В настоящее время обрабатывающая промышленность по своей значимости в экономике вплотную приблизилась к добывающему сектору, а в отдельные периоды даже превосходила его по доле в ВВП". Макроэкономический обзор ЕАБР, август 2024

Но самое главное состоит в том, что благодаря диверсификации индустриального сектора и экономики в целом в Казахстане отмечается сокращение волатильности экономического роста. Это подтверждается снижением трех- и пятилетних скользящих стандартных отклонений, что указывает на более стабильное и предсказуемое развитие экономики.

Фото: eabr.org

Возвращаясь к динамике инвестирования между Россией и Казахстаном, нельзя не обратить внимания на следующий факт.

По данным ЕЭК, в настоящее время на территории Казахстана насчитывается свыше 17 тысяч действующих предприятий с российской (либо российско-белорусской собственностью), а также более 4 тысяч совместных предприятий Казахстана с Россией и Беларусью, в том числе в обрабатывающей промышленности.

Среди наиболее ярких примеров инвестиционных проектов и кооперации можно выделить выпуск на казахстанском предприятии зерноуборочных комбайнов по российской технологии. В химпроме успешен казахстанско-российский проект по производству минеральных удобрений в Каратау. В Карагандинской области работает завод по выпуску шин для легковых и грузовых автомобилей. Заканчивается строительство казахстанско-российского завода по выпуску бутадиена. И так далее.

Разумеется, такое взаимопроникновение капиталов и технологий сказывается и на структуре взаимной торговли.

Для Казахстана основным торговым партнером в рамках ЕАЭС является Россия, на ее долю приходится порядка 91,1% товарооборота. Далее следуют Кыргызстан, Беларусь и Армения с 5,5%, 3,2% и 0,2%, соответственно. Наибольшую долю в экспорте РК занимают продукты химической промышленности – 26,4%, далее следуют оборудование, машины, транспортные средства, приборы и аппараты – 25,5%.

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