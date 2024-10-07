Казахстанцы продолжают тратить пенсионные накопления на улучшение жилищных условий

Пенсионные изъятия на жилье продолжают удерживаться на высоких уровнях несколько месяцев подряд. Сколько средств было выплачено в сентябре, в материале Zakon.kz.

В сентябре 2024 года было исполнено 39,1 тыс. заявлений на единовременную выплату пенсионных накоплений с целью улучшения жилищных условий на общую сумму 37,1 млрд тенге, об этом сообщают аналитики Первого кредитного бюро (ПКБ).

"Число заявлений держится примерно на одном уровне уже третий месяц подряд, начиная со всплеска в июле". ПКБ

При этом, если считать за условную норму числа заявлений средние значения первого полугодия, то получается, что последний показатель в два раза выше этой "нормы", отмечают аналитики.

В обзоре указано, что около 85% заявлений за месяц связаны или с частичным погашением какой-либо ипотеки, или с пополнением вклада в жилстройсбережения для дальнейшего накопления.

По данным бюро, сумма изъятий несколько отстает от июльского всплеска в 45,1 млрд тенге, но в то же время остается почти на уровне августа и оказывается на 88% выше среднемесячного значения за первое полугодие.

Аналитики также заметили, что суммы изъятий на лечение постепенно возвращаются к "норме" первого полугодия, несмотря на то, что здесь также наблюдался всплеск заявлений в июле. Объемы выплат по данному направлению составили 11 млрд тенге, что на 15% выше уровня января – июня и в 2,3 раза ниже уровня июля. Число исполненных заявлений – 11 тыс. единиц. Это на 44% больше средней "нормы" первого полугодия, но в 1,9 раза меньше, чем в июле.