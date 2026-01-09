Казахстанцы нашли новый способ вывести пенсионные накопления после недавних запретов

В Казахстане зафиксирован новый всплеск заявок на изъятие пенсионных накоплений из ЕНПФ – на этот раз для оплаты радиохирургических методов лечения онкологических заболеваний. Число обращений за последний месяц резко выросло, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 9 января телеканал "КТК", речь идет о высокотехнологичных формах лучевой терапии, которые применяются при лечении онкобольных и фактически заменяют хирургическое вмешательство. Именно под эти медицинские услуги казахстанцы все чаще пытаются вывести "излишки" пенсионных средств.

"Это не первый случай, когда количество заявок на изъятие средств со счетов ЕНПФ для оплаты того или иного вида медуслуг резко увеличивается. К примеру, после запрета на использование отложенных на старость денег для лечения зубов из-за скандала с фальсификацией документов казахстанцы начали массового выводить накопления для якобы улучшения зрения. Та же история повторилась и с пластическими операциями. Такая тенденция многим стала казаться подозрительной. В итоге из перечня медуслуг, которые можно оплачивать с помощью "пенсионки", исключили стоматологию, офтальмологию и реконструктивную хирургию", – говорится в новостном сюжете.

Теперь в списке остались только тяжелые заболевания – орфанные и онкологические.



Еще несколько месяцев назад даже в Отбасы Банк не ожидали, что и по этим направлениям возможен массовый поток заявок. Однако реальность оказалась иной: по данным экспертов, только за последний месяц прошлого года казахстанцы вывели из ЕНПФ более 5,5 млрд тенге именно для оплаты радиохирургических методов лечения.

Ранее председатель правления банка Ляззат Ибрагимова скептически оценивала вероятность подобных обращений.





"Я думаю, что будет очень мало заявок на этот перечень. Я не верю, что казахстанец сам себе онкологию придумает для того, чтобы снять пенсионные выплаты. Я верю в голос разума наших людей", – сказала она.

