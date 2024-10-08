Что представляет собой Цифровой Национальный банк и для чего он нужен

Концепция Цифрового Национального банка включает несколько ключевых направлений. Подробно о них рассказал советник председателя Национального банка Республики Казахстан Бинур Жаленов, передает Zakon.kz.

Советник председателя Национального банка Республики Казахстан Бинур Жаленов представил концепцию Цифрового Национального банка на форуме Central Asia Fintech Summit в Алматы.

По его словам, Цифровой национальный банк – это цифровая экосистема финансовых регуляторов, Национального банка и Агентства по развитию и регулированию финансового рынка, которая будет развиваться по пяти направлениям.

Основная идея "оцифровки" Нацбанка в том, чтобы придать дальнейший импульс цифровизации финансового сектора, пояснил Бинур Жаленов.

Первое направление – это развитие национальной цифровой финансовой инфраструктуры.

"На базе прочного фундамента межбанковских платежных систем мы планируем развивать сервисы, которые обеспечат человекоцентричные финансы. Идея очень проста. Мы хотим, чтобы именно потребитель диктовал основные условия на рынке. Чтобы именно потребитель стал основным драйвером конкуренции. Чтобы не экосистемы диктовали потребителю тарифы, чтобы именно потребитель заставлял экосистему подстраиваться под него". Бинур Жаленов

В рамках этого направления внедряется платформа OpenAPI, которая решает одновременно несколько задач. В том числе межбанковские переводы по номеру телефона и межбанковские QR-платежи, так называемый единый QR.

"Второй сервис – это возможность по вашему требованию собрать все данные со всех банков второго уровня в то банковское приложение, которое нравится именно вам. Также в рамках этой платформы есть зона сервиса цифровых согласий и многое другое". Бинур Жаленов

Еще одно направление – это платформа цифрового тенге. Бинур Жаленов отмечает, что по сути это умные деньги, которые можно программировать для разных задач. В этом году было внедрено несколько практических сценариев применения цифрового тенге. К примеру, в июне этого года запущен первый транш в цифровых тенге для финансирования целевых трансфертов из Национального фонда. Это позволило обеспечить контроль целевого использования выделенных средств.

"Эта же методика будет активно применяться и в других видах государственных затрат. Мы сейчас активно работаем с нашими коллегами из Министерства финансов, антикоррупционной службы, чтобы реализовать пилоты для государственных закупок, инвестиционных субсидий и всякого рода других затрат. Кроме этого, в ближайшие дни запускается совместно с Министерством финансов проект по так называемому цифровому НДС, что позволит предпринимателям возвращать НДС в более короткие сроки, чем это и сейчас". Бинур Жаленов

Третий важный проект реализуется в сотрудничестве с международными платежными системами Visa, MasterCard и UnionPay.

Фото: Zakon.kz

"Задача очень проста – локализовать, то есть сделать так, чтобы все карточные транзакции внутристрановые обрабатывались в Казахстане". Бинур Жаленов

Четвертый проект – это национальный Антифрод-центр, который был запущен 22 июля текущего года. По данным спикера, эта платформа объединила правоохранительные органы, финансовые регуляторы и участников финансового рынка для эффективного противодействия мошенничеству.

Специалист выразил уверенность, что есть еще более широкий потенциал для эффективного использования этой платформы, в том числе с применением технологии искусственного интеллекта.

"Основная идея – это не конкурировать с банками второго уровня или участниками финансового рынка в целом. Мы, как национальный банк, не взаимодействуем напрямую с конечными потребителями. Мы даем инструментарий каждому участнику финансового рынка, чтобы он мог для вас, для нас с вами создавать передовые финтех-сервисы, и мы убеждены, что именно такая формула обеспечит гарантированный рост нашей отрасли". Бинур Жаленов

Фото: Central Asia Fintech Summit

Помимо этого, активно внедряются технологии SupTech. Бинур Жаленов пояснил, что в ежедневной работе регуляторы обрабатывают колоссальное количество информации, вырабатывая системные меры по развитию рынка и защищая финансовый рынок в целом. Для того, чтобы эту работу выполнять еще более эффективно, многие регуляторы активно применяют искусственный интеллект и машинное обучение.

"АРРФР уже разрабатывает платформу SupTech, которая объединит в себе весь необходимый инструментарий для исполнения этой задачи. Вкупе с этой платформой будут развиваться и другие информационные системы, но все это нам поможет достичь базово двух основных целей. Первое – это сократить совокупные издержки рынка на регуляторную отчетность, второе – расширить аналитический потенциал регуляторов". Бинур Жаленов

Национальным банком также создается фабрика данных, которая оцифрует весь процесс от сбора отчетности до финальных аналитических отчетов в единую платформу с применением самых передовых инструментов, в том числе AI и машинного обучения.

"Как уже неоднократно было сказано, мы не сможем оцифроваться, если сами не станем цифровыми. И в этом отношении мы развиваем и полностью модернизируем весь IT-ландшафт Национального банка. Переходим на платформенный подход в автоматизации своих собственных процессов". Бинур Жаленов

Спикер еще раз подчеркнул, что Цифровой национальный банк – это не "вещь в себе", и его основная задача придать импульс для инноваций финансового рынка, и призвал всех участников подключиться к этой работе.

Ранее Zakon.kz сообщал о запуске первой цифровой платформы по продаже стрессовых активов.