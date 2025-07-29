Из серой зоны – в закон: как развивается рынок цифровых финансовых активов в Казахстане

В Казахстане формируется единая экосистема цифровых активов: уже работают криптокарты, на очереди криптообменники, обсуждается запуск тенгового стейблкоина и создание государственного крипторезерва, рассказал Zakon.kz советник председателя Национального банка Бинур Жаленов.

Речь шла также и о подходах регулятора, законодательных новшествах и первых пилотных проектах, которые должны обеспечить безопасное развитие этого рынка.

– Цифровые активы – звучит модно, но что это вообще такое? Это про биткоин?

– Биткоин – лишь одна из форм цифровых активов. В целом под ними понимаются любые активы, существующие в цифровой форме и обладающие ценностью. Это криптовалюты, стейблкоины, токенизация, цифровые облигации и даже "оцифрованные" квадратные метры недвижимости. То есть все, что можно перевести в цифру и использовать как финансовый инструмент. То, что раньше было идеей техноэнтузиастов, постепенно становится частью глобальной финансовой системы. Капитализация криптоиндустрии приблизилась к 4 трлн долларов, а оцениваемое количество владельцев криптовалют приближается к 1 млрд человек по всему миру. И дело не только в биткоине.

Стейблкоины – криптовалюты, привязанные к доллару или другим валютам, – перестали быть просто платежным инструментом, все больше проникая в "классические платежи" – трансграничные переводы, мгновенные расчеты и т.д. В прошлом году глобальный оборот стейблкоинов превысил $27,6 трлн, что больше, чем совокупные обороты международных платежных систем Visa и Mastercard.

Конечно, не последнюю роль в этом процессе играет позиция регуляторов ведущих экономик мира – в США вступают в силу GENIUS Act и CLARITY Act, создающий регулируемую среду для оборота цифровых активов, в Европейском союзе уже действует MICA, регулирующая выпуск и обращение цифровых активов. Это ускорит принятие криптовалют банками, финтехами, инвестфондами, а также проникновение криптовалют в повседневную финансовую жизнь.

– Все звучит интересно, но что именно делает Казахстан в сфере цифровых активов? Пока на практике мы видим лишь не совсем понятные рядовым пользователям обсуждения и заявления.

– На самом деле Казахстан – один из самых продвинутых финтех-рынков в мире, где цифровые активы системно выстраиваются в полноценную и безопасную экосистему. Наша задача – "бесшовно" интегрировать цифровые активы в привычную финансовую инфраструктуру, обеспечив удобство и безопасность для потребителей.

В идеале казахстанский потребитель должен иметь возможность через существующую инфраструктуру (приложения, терминалы, банкоматы и т.д.) инвестировать в криптовалюты, расплачиваться в стейблкоинах так же просто, как сегодня переводить деньги через мобильное приложение. Все это – в рамках прозрачного и понятного регулирования.

– Но как быть с рисками для потребителей? Цифровые активы ассоциируются с мошенниками и хайпом.

– Любые инвестиции связаны с риском, а в волатильном и нестабильном рынке цифровых активов этот риск всегда повышен. И потребитель должен понимать: инвестиции в криптовалюту – его собственный выбор, а значит, и его зона ответственности. Мы со своей стороны создаем условия для защиты прав потребителей и сохранения финансовой стабильности. Подчеркну, что речь не идет о тотальной слежке за каждой транзакцией – должен работать риск-ориентированный подход к надзору в рамках общего законодательства по противодействию отмыванию доходов, финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также с учетом отдельных аспектов валютного законодательства.

– Вы говорите о развитии цифровой экосистемы, но пока все это выглядит как далекое будущее. Какие конкретные шаги уже сделаны? Что из этого работает прямо сейчас?

– Многое уже переходит от слов к делу. У нас три ключевых направления работы: законодательные поправки для легализации оборота необеспеченных цифровых активов (криптовалюты, зарубежные стейблкоины и т.д.), создание регулирования для оборота цифровых финансовых активов (ЦФА) и запуск пилотных проектов в сфере цифровых активов в режиме "регуляторной песочницы" Национального банка.

– Тогда давайте по порядку: легализации оборота необеспеченных цифровых активов.

Рынок пока частично находится в "серой зоне", и наша задача – вывести его в регулируемую и прозрачную среду. Для этого мы создаем безопасные и надежные каналы для операций с криптовалютами в Казахстане. Уже работают криптофиатные каналы в банках – можно выпустить криптокарты, оплачивать покупки или снимать наличные с криптосчета. На очереди – создание криптообменников, лицензированием которых займется Национальный банк. Через них потребители смогут обменивать фиатные деньги на криптовалюту и наоборот.

Мы также планируем запуск тенговых стейблкоинов – их можно будет использовать и для приобретения цифровых активов. Параллельно мы усиливаем борьбу с нелегальными каналами оборота криптовалют – "серыми" и "черными" криптообменниками, нелицензированными криптобиржами и т.д. Это не просто вопрос соблюдения закона – эти каналы используются для незаконного вывода капитала, мошенничества и иных преступлений.

– А по второму направлению: что такое цифровые финансовые активы и как они будут использоваться в нашей жизни?

– Как я сказал, мы создаем регулирование для оборота цифровых финансовых активов (ЦФА). ЦФА – это токены, обеспеченные деньгами (например, стейблкоины) и финансовыми инструментами. Они также предусматривают токенизацию действующих финансовых инструментов, таких как облигации, акции и другие, что позволяет им обращаться в цифровом формате. То есть привычные финансовые инструменты, только в цифровом формате.

Зачем это нужно? Во-первых, бизнес получает новые источники финансирования – не через банки, а напрямую через цифровой выпуск. Во-вторых, граждане получают более простой доступ к инвестициям. В-третьих, сами компании снижают затраты на выпуск финансовых инструментов.

Мы уже начинаем работу над конкретными пилотными проектами в этих направлениях. Введение в оборот ЦФА – это большая комплексная работа, затрагивающая более 20 законов и кодексов и требующая сотни законодательных поправок. Сейчас мы определяем ключевые параметры и правила – кто может выпускать такие активы, как ими можно торговать, кто будет следить за безопасностью, как защищаются права потребителей и т.д. Это серьезная системная трансформация.

– И третье направление – запуск пилотных проектов по цифровым активам.

– Да, уже сейчас вместе с участниками рынка разрабатываются пилотные проекты по цифровым активам.

Порядка 10 потенциальных проектов на подходе в разных сферах: от токенизации недвижимости до выпуска "тенговых" стейблкоинов. Например, токенизация недвижимости – это когда объект закладывается в залог не через бумажные документы, а через цифровой токен, что ускоряет процесс. Другой проект предполагает выпуск стейблкоина, обеспеченного тенге, для ускорения международных расчетов.

Отрадно, что участники "регуляторной песочницы" представлены финтехом во всем его многообразии – банки второго уровня, криптобиржи, небанковские финтех-организации, зарубежные криптопровайдеры и т.д. На базе данных пилотных проектов мы рассчитываем получить ценный практический опыт для дальнейшего совершенствования регулирования в сфере цифровых активов. Мы открыты к самым смелым предложениям участников рынка для участия в нашей "регуляторной песочнице". Детали о механизме и контактах для подачи заявки доступны на официальном сайте Национального банка.

– В СМИ уже упоминалась идея создания государственного крипторезерва. Как это будет выглядеть?

– Мы с правительством изучаем такую возможность. В мире четыре юрисдикции (США, Сальвадор, Бутан, Пакистан) официально создали подобные стратегические резервы. Ряд стран создают специальные резервы при правительственных или правоохранительных организациях для аккумулирования конфискованных средств.

Если решение о создании такого резерва в Казахстане будет принято, Национальный банк как действующий агент и финансовый советник правительства организует его работу на базе уже функционирующей инвестиционной инфраструктуры. Источниками пополнения резерва могут стать конфискованные криптоактивы и криптовалюта, добытая майнинговыми компаниями с госучастием. Также в рамках управления инвестиционным портфелем государственного крипторезерва возможно обеспечить инвестиции в ряд криптоактивов, ETF, криптокомпаний и т.д. Но здесь все будет строго сбалансировано: любые вложения должны учитывать соотношение риска и доходности.

– Многие страны сейчас активно развивают сферу цифровых активов. В чем вы видите преимущество Казахстана?

– Мы не преследуем цель просто "отдать дань моде" или бессистемно внедрять трендовые технологии. Наш подход – осознанный, прагматичный и ориентирован на долгосрочный эффект. Казахстан обладает уникальной комбинацией: прогрессивной регуляторной средой, зрелой цифровой инфраструктурой и политической волей к технологическому лидерству. Это позволяет нам претендовать на роль одного из глобальных хабов по развитию и обращению цифровых активов – пространства, где инновации сочетаются с безопасностью, а интересы инвесторов и общества находятся в устойчивом балансе.