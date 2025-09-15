#АЭС в Казахстане
Финансы

Новые виды цифровых активов введут в Казахстане

Криптовалюта, криптовалюты, цифровая валюта, майнинг, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 16:22 Фото: unsplash
Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового Мадина Абылкасымова 15 сентября 2025 года на рассмотрении законопроекта о банковской деятельности в Мажилисе сообщила о введении регулирования цифровых финансовых активов, передает корреспондент Zakon.kz.

Законопроектом предусмотрено три вида таких активов:

  • первый – это цифровые активы, удостоверяющие права требования на деньги – стейблкоины
  • цифровые финансовые активы, обеспеченные базовым активом
  • финансовые инструменты, эмитируемые в цифровой форме.
"Национальный банк будет регулировать выпуск и обращение стейблкоинов. Вводятся полномочия Агентства по установлению требований к выпуску и обращению цифровых активов, обеспеченных базовым активом, и финансовых инструментов, эмитируемых в цифровой форме. Выпуск цифровых финансовых активов будет осуществляться операторами цифровых платформ. Это новые субъекты финансового рынка, деятельность которых будет лицензироваться Национальным Банком", – сказала Абылкасымова.

По ее словам, к цифровым финансовым активам будут применяться требования, сопоставимые с установленными для традиционных финансовых инструментов, включая требования к управлению рисками, раскрытию информации и защите прав инвесторов. Это позволит обеспечить прозрачность и надежность их обращения.

"Значительный блок поправок законопроекта направлен на модернизацию национальной финансовой инфраструктуры. Законодательно закрепляется статус цифрового тенге как новой формы национальной валюты. Кроме того, предусматривается усиление регулирования деятельности платежных организаций", – добавила Абылкасымова.

Мы также рассказывали, что у казахстанских банков будет два вида лицензии – базовая и универсальная.

Азамат Сыздыкбаев
