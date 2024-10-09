В каких городах Казахстана больше всего выросли цены на жилье

По данным Бюро национальной статистики, за год (сентябрь 2024 года к сентябрю 2023 года) цены на перепродажу квартир вторичного рынка повысились на 5%, продажи нового жилья – на 2%, сообщает Zakon.kz.

Арендная плата за благоустроенное жилье в сентябре 2024 года выросла на 8,4%.

В регионах цены на первичном рынке жилья значительно подорожали за год в городах Актобе – на 7,9%, в Талдыкоргане – на 7,2%, Кызылорде – на 7,1%.

На вторичном рынке жилья лидеры роста цен стали Атырау (23,3%) и Астана (13,9%). На рынке аренды жилья всех обогал Талдыкорган (24,2%), затем следуют: Петропавловск (23,9%), Усть-Каменогорск (22,1%), Шымкент (22%) и Уральск (20,6%).





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За месяц (с августа по сентябрь 2024 года) цены на продажу нового жилья повысились на 0,8%, перепродажу квартир – на 0,2%.

При этом арендная плата за благоустроенное жилье выросла на 1,5%.

По данным БНС, в сентябре этого года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 39 543, из них 9 036 по индивидуальным домам и 30 507 по квартирам в многоквартирных домах.

По сравнению с августом 2024 года (40 832) количество сделок купли-продажи жилья уменьшилось на 3,2%. Лидерами по количеству сделок остаются города Алматы (8163 – 20,6%) и Астана (6646 – 16,8%), а также Карагандинская область (2989 – 7,6%). Меньше всего сделок проведено в Улытауской области – 396 сделок (1%).

В сентябре наибольший рост сделок зарегистрирован в городе Алматы (+12,7%) и Западно-Казахстанской (+6,8%), Восточно-Казахстанской (+6,6%) областях. А наибольший спад за месяц произошел в Астане (-19%), Костанайской (-11,3%) и Актюбинской (-10,4%) областях.

Стоит отметить, что по сравнению с августом количество сделок по жилью в многоквартирных домах уменьшилось на 4,2% (на 1 344 сделок). Всего в сентябре 2024 года по квартирам совершено 30 507 сделок – это 77,1% от общего показателя.

Основная доля продаж по жилью в многоквартирных домах приходится на города Алматы (24,7%), Астана (21,4%) и Карагандинскую область (8,2%). Лидерами в продажах по количеству комнат стали 1-комнатные квартиры, в сентябре 2024 года по ним было оформлено 11 506 сделок.

Вместе с тем ситуация с количеством сделок по индивидуальным домам остается стабильной, увеличение отмечается лишь на 0,6% (на 55 сделок). Всего в сентябре их было зарегистрировано 9 036.

При этом наибольший рост количества сделок по индивидуальным домам наблюдается в Улытауской области (+25,4%), Западно-Казахстанской (+23,4%) области и городе Алматы (+17%). А наибольший спад за месяц произошел в Кызылординской (-12,2%), Костанайской (-9,9%) областях и городе Шымкент (-6,8%).

Количество сделок купли-продажи жилья за сентябрь 2024 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года увеличилось на 11,7%, тогда было зарегистрировано 35 398 сделок.

Наибольший рост сделок был отмечен в Западно-Казахстанской области (на 72,2%), наибольшее снижение – Туркестанской области (на 14,4%). Увеличение наблюдается в количестве сделок за январь-сентябрь 2024 года по сравнению c январем-сентябрем 2023 года и составляет 13,6%.