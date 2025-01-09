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Недвижимость дорожает: насколько выросли цены на жилье в городах Казахстана

цены, недвижимость, дом, квартира, статистика, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 14:00 Фото: Freepik
В 2024 году росли цены как на продажу квартир на первичном и вторичном рынках, так и на арендное жилье. В каких городах Казахстана наблюдалось наибольшее увеличение цен в прошлом году, в материале Zakon.kz.

За минувший год (декабрь 2024 года к декабрю 2023 года) цены перепродажи квартир вторичного рынка повысились на 4,2%, продажи нового жилья – на 3%. Арендная плата за благоустроенное жилье за прошедший год повысилась на 7,9%, говорится в информации Бюро нацстатистики.

цены, жилье, аренда, продажа, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 14:00

Фото: Бюро нацстатистики РК

Отмечается, что в региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в городах Актобе – на 12,8%, Кокшетау – на 10,1%, Таразе – на 10%.

На вторичном рынке жилья лидерами по росту цен стали Атырау (16,9%), Астана (12,9%), Конаев (10,1%). Наиболее существенный рост на рынке аренды жилья произошел в Талдыкоргане (26,6%), Астане (25,8%), Шымкенте (18,6%), Уральске (16,8%) и Петропавловске (16,4%).

цены, жилье, изменение, статистика, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 14:00

Фото: Бюро нацстатистики РК

За декабрь 2024 года цены арендной платы за благоустроенное жилье повысились на 1,1%, перепродажи квартир – на 0,9%, продажи нового жилья – на 0,2% по сравнению с ноябрем.

"В декабре 2024 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 50 046, из них 10 488 по индивидуальным домам и 39 558 по квартирам в многоквартирных домах. По сравнению с ноябрем 2024 года (39 421) количество сделок купли-продажи жилья увеличилось на 27%".Бюро нацстатистики

Лидерами по количеству сделок были города Астана (9 911 – 19,8%) и Алматы (8 845 – 17,7%), а также Карагандинская область (3 638 – 7,3%). Меньше всего сделок проведено в Улытауской области – 645 сделок (1,3%).

По сравнению с ноябрем 2024 года в декабре рост сделок наблюдается во всех регионах, кроме Алматинской области, где количество сделок купли-продажи жилья уменьшилось на 0,2%. Наивысший рост был зарегистрирован в Кызылординской (+70,2%), Жамбылской (+45,3%) областях и Астане (+42,2%).

При этом по сравнению с ноябрем 2024 года увеличилось количество сделок по жилью в многоквартирных домах – на 26,6% (на 8302 сделок). Всего в декабре 2024 года по квартирам совершено 39 558 сделок – это 79% от общего показателя. Основная доля продаж по жилью в многоквартирных домах приходится на города Астана (24,7%), Алматы (20,7%) и Карагандинскую область (7,9%). Лидерами в продажах по количеству комнат стали двухкомнатные квартиры. 

Количество сделок по индивидуальным домам в декабре увеличилось на 28,5% (на 2323 сделок). Всего было зарегистрировано 10 488 сделок. Наибольший рост количества сделок по индивидуальным домам наблюдается в Кызылординской (+86,2%), Улытауской (+64,9%) и Восточно-Казахстанской (+57,4%) областях. Спад в количестве сделок по индивидуальным домам за месяц не зафиксирован.

недвижимость, купля, продажа, аренда, статистика, динамика, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 14:00

Фото: Бюро нацстатистики РК

В бюро также сообщили, что количество сделок купли-продажи жилья за декабрь 2024 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года увеличилось на 32,3% (с 37 818 сделок на декабрь 2023 года).

Наибольший рост сделок был отмечен в Павлодарской области (72,4%), наименьшее снижение – в Туркестанской области (-13,9%). Увеличение наблюдается в количестве сделок за январь-декабрь 2024 года по сравнению c январем-декабрем 2023 года и это увеличение составляет 16,8%.

Ольга Кудряшова
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