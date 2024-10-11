В Казахстане зафиксирован рост инфляционных ожиданий
Характерно, что доля граждан, которые считают, что цены на товары и услуги "выросли очень сильно", снижается. В начале года так считало 40,6% опрошенных, сегодня – 29%.
Самые большие инфляционные ожидания (67%) за 8 лет наблюдений в Казахстане были зафиксированы весной 2022 года после начала военных действий в Украине.
Инфляционные ожидания – это предполагаемые, прогнозируемые, ожидаемые уровни инфляции, основываясь на которых производители и потребители, продавцы и покупатели строят свою будущую денежную и ценовую политику, оценивают доходы, расходы, прибыль и кредиты.
Если же рассматривать отчет НБРК более детально, то можно заметить, что выросли доли респондентов, отметивших рост цен на продукты питания (66,9% – в сентябре, 66,2% – в августе).
Потребители и продавцы указали рост цен, прежде всего, на мясо и молоко, фрукты и овощи, лекарства, бытовую химию. Также беспокоит людей рост цен на ЖКХ и медицинские услуги.
Что касается непосредственно ожиданий, то в ближайшие 12 месяцев 52,9% граждан ожидают такой же рост цен.
Только 0,8% граждан РК, опрошенных Национальным банком, верят в снижение инфляции.
Из причин, вызывающих инфляцию в Казахстане, граждане назвали:
- изменение цен на продукты питания в магазинах – 66,1%;
- изменение цен на бензин и дизтопливо – 33,8%;
- изменение обменного курса – 34%;
- рост зарплат и пенсий – 28%.
Добавим, что опрос по Казахстану проводился среди взрослого населения (от 18 лет и старше) по репрезентативной выборке на республиканском и областном уровнях, включая все областные центры, а также Астану, Алматы, Шымкент. В каждом опросе участвовали 1500 респондентов.
Ранее мы сообщали, что среднедушевые номинальные денежные доходы казахстанцев составили 204 963 тенге. Это на 12,6% больше, чем год назад. При этом реальные доходы работников выросли всего на 3,8%.