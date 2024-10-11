В Казахстане зафиксирован рост инфляционных ожиданий

Инфляционные ожидания населения в сентябре 2024 года выросли до 14,1% по сравнению с 13,1% в августе, следует из опроса Национального банка РК. При этом августовская наблюдаемая инфляция в стране составила 8,4% (в июле – 8,6%), сообщает Zakon.kz.

Характерно, что доля граждан, которые считают, что цены на товары и услуги "выросли очень сильно", снижается. В начале года так считало 40,6% опрошенных, сегодня – 29%.

Самые большие инфляционные ожидания (67%) за 8 лет наблюдений в Казахстане были зафиксированы весной 2022 года после начала военных действий в Украине.

Инфляционные ожидания – это предполагаемые, прогнозируемые, ожидаемые уровни инфляции, основываясь на которых производители и потребители, продавцы и покупатели строят свою будущую денежную и ценовую политику, оценивают доходы, расходы, прибыль и кредиты.

Если же рассматривать отчет НБРК более детально, то можно заметить, что выросли доли респондентов, отметивших рост цен на продукты питания (66,9% – в сентябре, 66,2% – в августе).

Потребители и продавцы указали рост цен, прежде всего, на мясо и молоко, фрукты и овощи, лекарства, бытовую химию. Также беспокоит людей рост цен на ЖКХ и медицинские услуги.

Что касается непосредственно ожиданий, то в ближайшие 12 месяцев 52,9% граждан ожидают такой же рост цен.

Только 0,8% граждан РК, опрошенных Национальным банком, верят в снижение инфляции.

Из причин, вызывающих инфляцию в Казахстане, граждане назвали:

изменение цен на продукты питания в магазинах – 66,1%;

изменение цен на бензин и дизтопливо – 33,8%;

изменение обменного курса – 34%;

рост зарплат и пенсий – 28%.

Добавим, что опрос по Казахстану проводился среди взрослого населения (от 18 лет и старше) по репрезентативной выборке на республиканском и областном уровнях, включая все областные центры, а также Астану, Алматы, Шымкент. В каждом опросе участвовали 1500 респондентов.

Ранее мы сообщали, что среднедушевые номинальные денежные доходы казахстанцев составили 204 963 тенге. Это на 12,6% больше, чем год назад. При этом реальные доходы работников выросли всего на 3,8%.