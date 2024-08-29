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Сохранил, снизил или повысил: Нацбанк Казахстана принял решение по базовой ставке

Национальный банк РК, Нацбанк РК, национальный бюджет, экономика, базовая ставка, проценты, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 12:01 Фото: Zakon.kz
В Национальном банке Казахстана (НБК) сегодня, 29 августа 2024 года, озвучили решение по базовой ставке, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что ее в очередной раз сохранили.

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14,25% годовых с коридором +/- 1 п.п."Пресс-служба НБК

В Нацбанке также рассказали, что очередное плановое решение по базовой ставке будет объявлено 11 октября текущего года в 12:00 по времени Астаны.

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Напомним, 31 мая 2024 года Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку с 14,75% до 14,5%. Затем, 12 июля, монетарный регулятор принял решение вновь снизить ее – с 14,5% до 14,25%.

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