Нацбанк принял решение по базовой ставке

11 июля 2025 года Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка РК принял решение оставить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п., сообщает Zakon.kz.

Как указано в сопроводительной к решению информации, годовая инфляция в июне составила 11,8%. Рост цен отмечается по всем компонентам. Основной вклад по-прежнему вносит сектор услуг (16,1%) как за счет удорожания регулируемых услуг на фоне реализации тарифных реформ, так и рыночных. Продовольственная инфляция (10,6%) тоже вносит значимый вклад из-за роста стоимости импортных товаров и ключевых видов сельскохозяйственной продукции.

В месячном показателе динамика инфляции замедлилась до 0,8%. Показатели устойчивой части инфляции немного повысились: базовая инфляция составила 0,9%, сезонно очищенная инфляция – 1,0%.

"Это указывает на сохраняющееся инфляционное давление на фоне продолжения тарифных реформ, фискального стимулирования и устойчивого потребительского спроса, поддерживаемого в том числе высокими темпами роста розничного кредитования", – пишут в Нацбанке.

Инфляционные ожидания населения на предстоящие 12 месяцев снизились, но остаются повышенными и волатильными. Сохраняется неопределенность в опросах. Ожидания профессиональных участников рынка по инфляции на текущий год скорректировались с 10,7% до 11%.

"Внешнее инфляционное давление несколько ослабло из-за замедления инфляции в ключевом торговом-партнере – России. Мировые цены на продовольствие остаются высокими (за исключением зерновых). В развитых экономиках инфляция снижается с начала года, однако регуляторы отмечают растущую неопределенность. Ввиду этого, политика ведущих центральных банков остается осторожной и сдержанной. ЕЦБ продолжил снижение ставок для поддержания экономической активности, при этом, подчеркнув возросшие риски ценового давления. ФРС тем временем сохраняет паузу в снижении ставок в условиях неопределенности, связанной с изменениями в торговой и фискальной политиках. На фоне замедления инфляции Банк России в июне снизил ключевую ставку до 20% и отметил, что будет поддерживать жесткость денежно-кредитных условий, необходимую для возвращения инфляции к цели в 2026 году", – рассказали в финрегуляторе РК.

При этом во внешнем секторе сохраняется повышенная волатильность на финансовых и сырьевых рынках на фоне торговых разногласий и геополитической напряженности, в том числе на Ближнем Востоке. В этих условиях цены на нефть складываются ближе к уровню оптимистичного сценария.

Рост экономики за январь-май 2025 года составил 6% г/г. Высокие темпы роста наблюдаются в транспорте (23,1%), строительстве (15,4%), торговле (7,8%), также растет деловая активность в горнодобывающей (7,8%) и обрабатывающей (6%) промышленности.

Внутренний спрос на товары и услуги остается высоким, чему способствуют высокие темпы потребительского кредитования (32,4% г/г в мае).

"Сохраняется ряд факторов, поддерживающих спрос, включая популярность рассрочек, активные маркетинговые акции, простоту получения кредитов и устойчиво высокие инфляционные ожидания. Инвестиционная активность продолжает ускоряться (18,2% за январь-май) как за счет частных инвестиций, так и бюджетных средств", - отметили в Нацбанке.

Проинфляционные риски формируются преимущественно внутренними факторами и обусловлены устойчивым внутренним спросом на фоне фискальных стимулов, активного потребительского кредитования и повышенных инфляционных ожиданий, а также связаны с реализацией тарифных и налоговых реформ и их вторичными эффектами. Внешние риски сохраняются на фоне роста неопределенности в мировой торговле и геополитической напряженности, что сопряжено с ростом волатильности на финансовых, товарных и сырьевых рынках.

"Вместе с тем во внутренней среде дезинфляционное воздействие базовой ставки будет усиливаться за счет реализуемых мер зеркалирования золотовалютных операций, пересмотра минимальных резервных требований (МРТ) и введения макропруденциальных ограничений, направленных на охлаждение потребительского кредитования. Дополнительное сдерживающее влияние окажет анонсированная Правительством корректировка темпов и сроков повышения тарифов на коммунальные услуги, что позволит сгладить рост цен платных услуг". Нацбанк РК

Особую роль в снижении инфляционного давления сыграет усиление координации с Правительством, прежде всего через реализацию фискальной консолидации и совместных мер, направленных на укрепление макроэкономического баланса.

В Нацбанке отмечают, что в текущих условиях умеренно жесткая денежно-кредитная политика в совокупности с дополнительными мерами будут оказывать сдерживающее влияние на инфляцию. Ожидается постепенное усиление эффектов от принимаемых микро- и макропруденциальных мер по охлаждению рынка розничного кредитования.





"Сложившийся баланс факторов инфляции, динамика ее текущих темпов, проинфляционные тенденции и сохраняющаяся неопределенность во внешней среде обуславливают высокую вероятность сохранения базовой ставки на текущем уровне до конца 2025 года. Вместе с тем, Комитет по денежно-кредитной политике не исключает возможности повышения базовой ставки при необходимости. Следующее решение по базовой ставке будет основано на результатах прогнозного раунда, в рамках которого будут обновлены прогнозы макроэкономических показателей". Нацбанк РК

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан по базовой ставке будет объявлено 29 августа 2025 года в 12:00 по времени Астаны.

В июне 2025 года в Нацбанке рассказали, как базовая ставка повлияла на кредиты и депозиты в этом году.