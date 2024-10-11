Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

ЭЦП, биометрия и другие технологии: как защищают личные данные казахстанцев от мошенников

технологии, защита, банки, МФО, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 15:11 Фото: Freepik
Какие требования по безопасности личных данных казахстанцев внедрены для банков и МФО и как граждан защищают от мошеннических действий, в материале Zakon.kz.

С 2021 года в Казахстане поэтапно ужесточаются требования к обеспечению безопасности для недопущения несанкционированного доступа к личным данным клиентов финансовых организаций, об этом рассказал директор Департамента информационной и кибербезопасности АРРФР Роман Перминов.

Так, с апреле 2021 года введены требования об обязательной двухфакторной аутентификации и биометрической идентификации клиента при получении финансовых услуг в микрофинансовых организациях (МФО).

Далее в октябре 2023 года введены требования к информационной безопасности информационных систем и мобильных приложений банков и МФО. Так, еще до ввода в эксплуатацию мобильные приложения подлежат проверке на безопасность исходного кода. При этом сервис онлайн оформления займа блокируется при наличии на мобильном устройстве признаков взлома или удаленного управления, смены номера или мобильного устройства. Вместе с тем ведется запись геолокационных данных клиента для блокировки случаев международного мошенничества.

Целый ряд изменений произошел в 2024 году. В частности, с августа текущего года введена обязательная биометрическая идентификация при выдаче банками и МФО кредитов электронным способом, а также установлена обязанность проверки подлинности изображения

Защищены ли граждане, на которых оформили кредиты?

Помимо этого, усилена защита прав граждан, на которых уже оформлены фиктивные кредиты. Например, с 20 августа 2024 года кредиторы обязаны приостановить начисление вознаграждения и претензионно-исковую работу на весь период проведения следственных мероприятий по мошенническим кредитам.

При этом требования к клиенту по фиктивным кредитам прекращаются по вступившему в законную силу решению суда, в котором установлен факт оформления займа мошенническим способом без участия клиента.

С 1 сентября этого года также введена обязанность для кредиторов списывать доли по кредитам граждан, незаконно оформленным в период установления добровольного отказа от получения кредита.

Отмечается, что с января 2025 года для того, чтобы получить микрокредит, потребуется проверка биометрии и авторизация по ЭЦП, а также обязательная проверка принадлежности клиенту МФО банковской карты.

По данным АРРФР, в первом полугодии текущего года были проведены документальные проверки 14 банков и 4 МФО на предмет соблюдения Требований по информационной безопасности при оказании дистанционных финансовых услуг. По результатам проверок в отношении 6 банков Агентством применены меры надзорного реагирования.

Ранее депутат предложил банкам списать кредиты гражданам, пострадавшим от онлайн-мошенников. 

Читайте также

Тенге, деньги, финансовая пирамида, Казахстан
Стали ли казахстанцы меньше открывать депозиты в тенге, рассказал глава Нацбанка
Нацфонд детям, выплаты, дети, деньги Национальный фонд РК
Укрепление доллара в Казахстане: стоит ли ожидать больше взносов в рамках проекта "Нацфонд – детям"
KASE, биржа
KASE подтвердила выход Мосбиржи из состава акционеров
Ольга Кудряшова
Казахстан 2024 год Кредиты
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанский школьник изобрел уникальную кепку
Уникальную кепку создал казахстанский школьник
штормовое предупреждение
Дождь, метель и гололед: в Казахстане на пятницу объявили штормовое предупреждение
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Арктический холод надвигается на Казахстан
Токаев и Бердымухамедов выступили с совместным заявлением
Токаев и Бердымухамедов выступили с совместным заявлением
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: