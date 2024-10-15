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МЦРИАП: Сотрудники банков продавали личные данные казахстанцев

Покупки онлайн, покупки в интернете, интернет-магазин, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 20:12 Фото: pexels
Председатель Комитета информационной безопасности МЦРИАП Руслан Абдикаликов на брифинге в СЦК 15 октября 2024 года рассказал о фактах злоупотребления со стороны сотрудников банков. По его словам, они за вознаграждение передавали личные данные своих клиентов, передает Zakon.kz.

Руслан Абдикаликов признал, что были жалобы от казахстанцев об утечке их персональных данных.

"Да, такие факты, к сожалению, имеются, более того, и в прошлом году, и в этом мы проверяли банки второго уровня, наказывали их за нарушения. Но здесь это тот случай, когда имеются факты точечной утечки, то есть когда злоупотребляют своим должностным положением и за вознаграждение могут сообщить нужную информацию", – сказал он. 

По его словам, в такой ситуации гражданам нужно сообщить об этом в Комитет информационной безопасности через портал E-otinish.

"С каждым случаем и с каждый банком мы будем конкретно разбираться. Каждый банк абсолютно не заинтересован, чтобы кто-то злоупотреблял возможностями, чтобы кто-то торговал данными. Есть в каждом банке своя служба безопасности, мы с ними эти вопросы отрабатываем. Если таких людей находим, мы их штрафуем, и самое главное – таких людей потом увольняют. Вряд ли они смогут устроиться в какой-то другой банк", – резюмировал спикер.

Ранее он сообщил, что казахстанцам хотят дать возможность уничтожать свои персональные данные через eGov. 

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