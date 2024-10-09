Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Депутат предложил банкам списать кредиты пострадавшим от рук онлайн-мошенников

Тенге, деньги, налоги, кредиты, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 20:34 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Депутат Мажилиса Асхат Рахимжанов на пленарном заседании палаты 9 октября направил свой запрос премьер-министру РК Олжасу Бектенову. Он предложил провести ревизию всех договоров банков второго уровня из-за увеличения числа пострадавших от рук мошенников, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат отметил, что поводом для его депутатского запроса стало увеличение числа казахстанцев, пострадавших в результате действий кибермошенников.

"Если не предпринять серьезных мер, то все мы можем оказаться в кредитной кабале. Так как ежегодно уровень киберпреступности набирает обороты. В филиалы нашей партии ОСДП обращаются пострадавшие с регионов. На сегодня 627 обращений. По словам специалистов, от мошенников не застрахован никто. Даже отказ от получения банковских займов, оформленный в egov.kz, не является гарантией защиты от подобных фактов", – сказал депутат. 

По его словам, в 99% случаев, даже когда факт мошенничества становится очевидным, суды принимают сторону банков и обязуют пострадавших выплачивать кредиты. 

"Учитывая низкий уровень жизни в селах, а также факты того, что на одного человека оформляются кредиты порой до 20-40 миллионов тенге, ряд пострадавших не могут погасить эту задолженность даже в течение всей жизни, и рискуют передать свои долги по наследству. О подлинных масштабах мошенничества остается только догадываться. А, факты суицидов из-за кредитов и подстав становятся нормой жизни. Также имеется много вопросов по системам безопасности банков", – считает Рахимжанов. 

Он предложил финансовым регуляторам создать рабочую группу и провести ревизию всех договоров банков второго уровня, исключив пункты, которые противоречат законодательству.

"К данной работе необходимо привлечь квалифицированных юристов, так как я перечислил лишь небольшую часть нарушений. Также фракция ОСДП поддерживает запрос на введение запрета на онлайн-кредитование в Казахстане. А, также предлагает провести списание кредитов гражданам, пострадавшим по вине банков. Списание однозначно должно быть проведено за счет средств банков, чтобы они в очередной раз задумались об усилении безопасности своих информационных систем, и были в этом заинтересованы", – дополнил депутат. 

Также он потребовал от Генеральной прокуратуры провести проверку на причастность банков и расследование в отношении банков, которые выдавали кредиты мошенническими путями.

Депутат Бакытжан Базарбек уже в своем депутатском запросе заявил, что на днях в интернете увидел ролик со своим участием, где его преподнесли как человека, предлагающего вкладывать средства в урановую промышленность. 

"И сколько человек купилось на эту уловку мошенников, неизвестно. Моя мама пострадала от кредитных мошенников и несколько месяцев оплачивала кредит, который она не получала. На днях еще одного родного человека в нашей семье мошенники обманом заставили получить кредит в 3,5 миллиона тенге", – сказал он. 

По словам народного избранника, ущерб, нанесенный казахстанцам мошенниками, оценивается в сотни миллионов тенге. 

"Если идет кибермошенничество, и государство никоим образом не проявляет свою активность, значит, есть коррупция. За каждой утечкой персональных данных могут стоять и должностные лица министерства цифрового развития, и АО НИТ. Я прокуратуру просил проверить эти факты. И во-вторых, за каждым мошенничеством стоят банки. В каждом банке есть человек, который сливает эти данные", – заявил он. 

Бакытжан Базарбек также попросил Генеральную прокуратуру проверить банки второго уровня и ответственных лиц министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Ранее казахстанцев предупредили о новом виде мошенничества. 

Читайте также

Мейрам Кожухов видео обращение
"Что делать?": аким Караганды обратился за помощью к жителям
Новый вид мошенничества, бесплатные подарки
Выиграть бесплатный приз предлагают казахстанцам мошенники
Прошел в области Жетісу
В области Жетісу прошел антинаркотический рейд
Екатерина Елисеева
Мажилис Парламента РК 2024 год Кредиты Мошенничество
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Морозы и метели накроют Казахстан: в Астане и 13 областях объявлены штормовые предупреждения
Талгар, убийство, подросток
Убийство подростка в Талгаре: депутат раскритиковал действия местных полицейских
7 пород собак, которые будут с хозяином до конца
Семь пород собак, которых стоит выбрать за верность
Акиму в Павлодарской области пришлось оправдываться за водку в подарок труженикам тыла
Акиму в Павлодарской области пришлось оправдываться за водку в подарок труженикам тыла
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: