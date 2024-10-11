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Куда вкладывать деньги для большого дохода, рассказали в Нацбанке

Национальный банк РК, Нацбанк РК, национальный бюджет, экономика, базовая ставка, проценты, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 16:23 Фото: Zakon.kz
Руководство Нацбанка на брифинге 11 октября 2024 года рассказало, куда вкладывать деньги для большего дохода – золото, акции, депозит, валюта или недвижимость, сообщает Zakon.kz.

Тимур Сулейменов сообщил, что он 15% сбережений хранит в иностранной валюте, остальное – в тенге.

"15%, потому что я в командировки по работе езжу, иногда из-за рубежа надо заказать такие вещи, которых у нас нет, но абсолютное большинство моих депозитов – в тенге. Я скажу то, что не надо делать. Не надо рассматривать валюту – доллар, евро, фунт – как инструмент сбережения и инвестирования. Валюту нужно использовать только там, где она тебе нужна по операциям: если ты бизнесмен – для покупки, если ты гражданин – для отпуска, личных нужд. Рассматривать валюту как инструмент инвестиций и сбережения я бы точно не советовал", – заявил он.

Советы казахстанцам дали и его заместители. Так, Алия Молдабекова сказала, что все зависит от цели.

"Часть сбережений у многих казахстанцев лежит в валюте, потому что они планируют какие-то покупки, связанные с зарубежными товарами. Может быть, они откладывают на отдых или обучение детей, поэтому вопрос выбора валюты индивидуальный. А что касается отдельных инструментов, тут хотелось бы подсказать, что, к сожалению, чтобы инвестировать в различные классы инструментов, необходимо прибегать к услугам профессионалов, потому что самому определять, какую ценную бумагу сегодня купить, – это очень сложно. Проще всего – это депозиты, потому что от вас зависит только выбор банка. Касательно инвестирования в акции, облигации, валюты, отличные от тенге и доллара – требуется набор знаний и навыков, надо обращаться к профессионалам, может, брокерским организациям", – рекомендовала она.

Акылжан Баймагамбетов добавил, что базовая вещь, которая должна быть в портфеле, – это депозит.

"Это подушка безопасности. Депозиты гарантируются государством, нужно знать суммы гарантирования: общая сумма гарантирования – до 20 млн тенге во всех валютах, сберегательные депозиты – на полную сумму в 20 млн гарантируются, прочие депозиты – на 10 млн тенге, в валюте – только 5 млн тенге. Нужно распределять деньги между разными банками, не складывать все в одну корзину", – пояснил он.

А на фондовом рынке могут быть как рост, так и "просадка", то есть потеря денег.

"Нужно в этом случае обратиться к профессионалам. Вряд ли имеет смысл покупать какие-то отдельные акции. Тем более там риск довольно высок, нужно диверсифицировать портфель и так далее", – отметил он.

11 октября 2024 года Тимур Сулейменов рассказал, стали ли казахстанцы меньше открывать депозиты в тенге.

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