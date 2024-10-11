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Стали ли казахстанцы меньше открывать депозиты в тенге, рассказал глава Нацбанка

Тенге, деньги, финансовая пирамида, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 16:02 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Председатель Национального банка Тимур Сулейменов на брифинге 11 октября 2024 года рассказал, как укрепление доллара влияет на решение людей в части сбережений средств на депозитах, сообщает Zakon.kz.

Тимур Сулейменов привел актуальные статистические данные.

"Статистика у нас очень подробная, ежемесячная, напрямую мы ее получаем из банков второго уровня. Она говорит о том, что у нас уровень дедоллоризации самый низкий за последние 27 лет, то есть у нас более 82% депозитов физлиц – в тенге. Наоборот, люди понимают, что тенге достаточно стабильный, проценты на тенговые депозиты высокие", – заявил он.

В целом, по оценке главы Нацбанка, к тенговым депозитам и банкам доверие неплохое.

"Субъективные какие-то вещи могут быть, но статистика – вещь упрямая – в тенге хранят, то есть доля депозитов в тенге выросла, она большая. Панического оттока нет", – резюмировал глава Нацбанка.

Заместитель председателя Нацбанка Акылжан Баймагамбетов привел точные цифры. По его данным, на конец августа казахстанцы на депозитах хранят 20,3 трлн. Из них 16,4 трлн – в тенге.

"Долларизация по депозитам физлиц вообще на исторических минимальных уровнях находится, и на самом деле, если посмотреть, на конец прошлого года населению принадлежало 18,8 трлн тенге депозитов, а сейчас – 20,3-20,4 трлн. Депозиты населения растут, и хранят деньги люди в тенге", – заявил он.

Ранее председатель Сулейменов рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать дальнейшего повышения курса доллара к тенге.

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