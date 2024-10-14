В РК пересмотрят тарифы на медуслуги с учетом страхования профответственности медиков
В частности, документ направлен на пересмотр стоимости тарифов на медуслуги, оказываемые в рамках ГОБМП и в ОСМС с учетом расходов на страхование профответственности медработников.
В документе также предусмотрено увеличение зарплаты работникам, имеющим зарплату ниже размера минимальной.
Напомним, с 1 января 2024 года повышен размер минимальной заработной платы (МЗП) с 70 тыс. тенге до 85 тыс. тенге.
На основании внесенных поправок проведены расчеты стоимости услуг и сформирован проект приказа по тарифам с учетом необходимых расходов на страхование профответственности и зарплаты работникам, имеющим зарплату ниже размера минимальной.
Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 октября.
Ранее сообщалось, что в правила реализации лекарственных средств внесены изменения.