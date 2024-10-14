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В РК пересмотрят тарифы на медуслуги с учетом страхования профответственности медиков

Обязательное социальное медицинское страхование, ОСМС, врач, врачи, медицина, система здравоохранения , фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 14:46 Фото: Zakon.kz
В рамках внедрения страхования профессиональной ответственности в Казахстане пересмотрят тарифы на медуслуги в пакетах ГОБМП и ОСМС. Минздрав подготовил поправки в тарифы на медицинские услуги, предоставляемые в рамках ГОБМП и в системе ОСМС, сообщает Zakon.kz.

В частности, документ направлен на пересмотр стоимости тарифов на медуслуги, оказываемые в рамках ГОБМП и в ОСМС с учетом расходов на страхование профответственности медработников. 

В документе также предусмотрено увеличение зарплаты работникам, имеющим зарплату ниже размера минимальной.   

Напомним, с 1 января 2024 года повышен размер минимальной заработной платы (МЗП) с 70 тыс. тенге до 85 тыс. тенге. 

На основании внесенных поправок проведены расчеты стоимости услуг и сформирован проект приказа по тарифам с учетом необходимых расходов на страхование профответственности и зарплаты работникам, имеющим зарплату ниже размера минимальной.

Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 октября.

Ранее сообщалось, что в правила реализации лекарственных средств внесены изменения.

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