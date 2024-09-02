В Казахстане снизят тариф на лучевую терапию

Минздрав подготовил изменения в тарифы на медицинские услуги, предоставляемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусмотрено, что стоимость услуги на дистанционную лучевую терапию с использованием фотонов на линейном ускорителе снизится с 291 324,93 до 214 180,88 тенге.

Как поясняется, в рамках исполнения Протокола совещания под председательством министра здравоохранения РК А. Альназаровой "О мерах совершенствования ОСМС", а также в рамках исполнения Плана работ по формированию тарифов на медицинские услуги предусмотрено мероприятие по пересмотру тарифов на наиболее востребованные клинико-диагностические услуги, в частности, на услугу дистанционной лучевой терапии с использованием фотонов на линейном ускорителе.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 16 сентября.



10 июня председатель комитета Мажилиса по социально-культурному развитию Асхат Аймагамбетов на выездном заседании раскритиковал планы Минздрава по сокращению бюджета на лечение онкологических заболеваний на 20%. По его словам, эти планы могут сильно ударить по больным.

Позже министр здравоохранения Акмарал Альназарова объяснила решение по сокращению бюджета на лечение онкологических заболеваний на 20%. Она отметила, что оптимизация коснулась тех средств, которые были излишними и были накоплены на счетах медицинских организаций, хотя эти деньги ГОБМП и они должны направляться на лечение.