В Казахстане снизят тариф на лучевую терапию
В частности, предусмотрено, что стоимость услуги на дистанционную лучевую терапию с использованием фотонов на линейном ускорителе снизится с 291 324,93 до 214 180,88 тенге.
Как поясняется, в рамках исполнения Протокола совещания под председательством министра здравоохранения РК А. Альназаровой "О мерах совершенствования ОСМС", а также в рамках исполнения Плана работ по формированию тарифов на медицинские услуги предусмотрено мероприятие по пересмотру тарифов на наиболее востребованные клинико-диагностические услуги, в частности, на услугу дистанционной лучевой терапии с использованием фотонов на линейном ускорителе.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 16 сентября.
10 июня председатель комитета Мажилиса по социально-культурному развитию Асхат Аймагамбетов на выездном заседании раскритиковал планы Минздрава по сокращению бюджета на лечение онкологических заболеваний на 20%. По его словам, эти планы могут сильно ударить по больным.
Позже министр здравоохранения Акмарал Альназарова объяснила решение по сокращению бюджета на лечение онкологических заболеваний на 20%. Она отметила, что оптимизация коснулась тех средств, которые были излишними и были накоплены на счетах медицинских организаций, хотя эти деньги ГОБМП и они должны направляться на лечение.