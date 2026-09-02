Названа средняя зарплата в Казахстане: в каких отраслях платят больше
Согласно официальным данным, по сравнению с соответствующим кварталом 2025 года среднемесячная номинальная заработная плата выросла на 8,4% и составила 486 388 тенге. По сравнению с предыдущим кварталом среднемесячная заработная плата увеличилась на 5,4%.
Среднемесячная номинальная заработная плата – это показатель, который отражает начисленную в среднем за месяц сумму оплаты труда одного работника без учета инфляции, налогов и других удержаний. Показатель определяют путем деления общего фонда начисленной заработной платы по стране или отрасли на фактическую численность работников.
Медианное значение заработной платы в Казахстане за второй квартал 2026 года составило 348 415 тенге.
Медианная заработная плата – это размер заработной платы, находящийся в центре ряда распределения численности работников по размерам начисленной заработной платы и делящий его на две равные части – с заработной платой ниже и выше медианной.
В региональном разрезе наибольший рост среднемесячной номинальной заработной платы за второй квартал 2026 года по сравнению с соответствующим кварталом 2025 года зафиксирован:
- в Акмолинской области – 10,7%;
- в области Абай – 10,6%;
- в городе Алматы – 10,2%;
- в Северо-Казахстанской области – 9,5%;
- в Павлодарской области;
- в городе Шымкенте – по 9,4%.
Наибольший рост среднемесячной заработной платы по сравнению с соответствующим кварталом 2025 года отмечен:
- в отраслях сельского, лесного и рыбного хозяйства – на 17,5%;
- в строительстве – на 16,9%;
- в финансовой и страховой деятельности – на 16,0%;
- в промышленности среднемесячная заработная плата выросла – на 11,4%, в том числе в отрасли водоснабжения; водоотведения; сбора, обработки и удаления отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – на 14,7%, в отрасли снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 13,6 %.
Наименьший рост среднемесячной заработной платы по сравнению с соответствующим кварталом 2025 года отмечен в отраслях образования – на 3,2%, в искусстве, развлечении и отдыхе – на 3,4% и в информации и связи – на 3,8%.
В отраслевой структуре наиболее высокая номинальная заработная плата зафиксирована:
- в финансовой и страховой деятельности – в 2,3 раза выше среднереспубликанского уровня (в среднем 1 107 576 тенге);
- в горнодобывающей промышленности и разработка карьеров – в 2,0 раза (980 334 тенге);
- в информации и связи – в 1,7 раза (851 076 тенге).
Более 600 000 тенге платят в отраслях: промышленность, транспорт и складирование, профессиональная, научная и техническая деятельность.
От 400 до 584 тысяч тенге можно получать в:
- все виды экономической деятельности
- обрабатывающая промышленность
- снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом
- строительство
- оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов
- предоставление прочих видов услуг.
При этом, как подсчитал аналитический канал DATA HUB, реальная зарплата в стране снизилась.
"Во втором квартале среднемесячная заработная плата одного работника достигла 486 388 тенге, увеличившись за год на 8,4%. Поскольку цены на товары и услуги выросли опережающими темпами, в реальном выражении динамика оказалась отрицательной: -1,8%", – пишет канал.
Отмечается, что снижение реальной зарплаты год к году продолжается с июля-сентября 2025 года, четыре квартала подряд. К настоящему моменту оно замедлилось до минимальных за этот период значений.
В конце августа 2026 года в Минтруда рассказали, в каких отраслях и каким профессиям предлагают наибольшие зарплаты в Казахстане.