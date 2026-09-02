Названа средняя зарплата в Казахстане: в каких отраслях платят больше

В Бюро национальной статистики 2 сентября рассказали, сколько составила среднемесячная номинальная и медианная заработная плата в Казахстане во втором квартале 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно официальным данным, по сравнению с соответствующим кварталом 2025 года среднемесячная номинальная заработная плата выросла на 8,4% и составила 486 388 тенге. По сравнению с предыдущим кварталом среднемесячная заработная плата увеличилась на 5,4%.

Среднемесячная номинальная заработная плата – это показатель, который отражает начисленную в среднем за месяц сумму оплаты труда одного работника без учета инфляции, налогов и других удержаний. Показатель определяют путем деления общего фонда начисленной заработной платы по стране или отрасли на фактическую численность работников.

Медианное значение заработной платы в Казахстане за второй квартал 2026 года составило 348 415 тенге.

Медианная заработная плата – это размер заработной платы, находящийся в центре ряда распределения численности работников по размерам начисленной заработной платы и делящий его на две равные части – с заработной платой ниже и выше медианной.

В региональном разрезе наибольший рост среднемесячной номинальной заработной платы за второй квартал 2026 года по сравнению с соответствующим кварталом 2025 года зафиксирован:

в Акмолинской области – 10,7%;

в области Абай – 10,6%;

в городе Алматы – 10,2%;

в Северо-Казахстанской области – 9,5%;

в Павлодарской области;

в городе Шымкенте – по 9,4%.

Наибольший рост среднемесячной заработной платы по сравнению с соответствующим кварталом 2025 года отмечен:

в отраслях сельского, лесного и рыбного хозяйства – на 17,5%;

в строительстве – на 16,9%;

в финансовой и страховой деятельности – на 16,0%;

в промышленности среднемесячная заработная плата выросла – на 11,4%, в том числе в отрасли водоснабжения; водоотведения; сбора, обработки и удаления отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – на 14,7%, в отрасли снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 13,6 %.

Наименьший рост среднемесячной заработной платы по сравнению с соответствующим кварталом 2025 года отмечен в отраслях образования – на 3,2%, в искусстве, развлечении и отдыхе – на 3,4% и в информации и связи – на 3,8%.

В отраслевой структуре наиболее высокая номинальная заработная плата зафиксирована:

в финансовой и страховой деятельности – в 2,3 раза выше среднереспубликанского уровня (в среднем 1 107 576 тенге);

в горнодобывающей промышленности и разработка карьеров – в 2,0 раза ( 980 334 тенге );

); в информации и связи – в 1,7 раза (851 076 тенге).

Более 600 000 тенге платят в отраслях: промышленность, транспорт и складирование, профессиональная, научная и техническая деятельность.

От 400 до 584 тысяч тенге можно получать в:

все виды экономической деятельности

обрабатывающая промышленность

снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом

строительство

оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов

предоставление прочих видов услуг.

При этом, как подсчитал аналитический канал DATA HUB, реальная зарплата в стране снизилась.

"Во втором квартале среднемесячная заработная плата одного работника достигла 486 388 тенге, увеличившись за год на 8,4%. Поскольку цены на товары и услуги выросли опережающими темпами, в реальном выражении динамика оказалась отрицательной: -1,8%", – пишет канал.

Отмечается, что снижение реальной зарплаты год к году продолжается с июля-сентября 2025 года, четыре квартала подряд. К настоящему моменту оно замедлилось до минимальных за этот период значений.

В конце августа 2026 года в Минтруда рассказали, в каких отраслях и каким профессиям предлагают наибольшие зарплаты в Казахстане.