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Финансы

Названа средняя зарплата в Казахстане: в каких отраслях платят больше

Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 14:04 Фото: Zakon.kz
В Бюро национальной статистики 2 сентября рассказали, сколько составила среднемесячная номинальная и медианная заработная плата в Казахстане во втором квартале 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно официальным данным, по сравнению с соответствующим кварталом 2025 года среднемесячная номинальная заработная плата выросла на 8,4% и составила 486 388 тенге. По сравнению с предыдущим кварталом среднемесячная заработная плата увеличилась на 5,4%.

Среднемесячная номинальная заработная плата – это показатель, который отражает начисленную в среднем за месяц сумму оплаты труда одного работника без учета инфляции, налогов и других удержаний. Показатель определяют путем деления общего фонда начисленной заработной платы по стране или отрасли на фактическую численность работников.

Медианное значение заработной платы в Казахстане за второй квартал 2026 года составило 348 415 тенге.

Медианная заработная плата – это размер заработной платы, находящийся в центре ряда распределения численности работников по размерам начисленной заработной платы и делящий его на две равные части – с заработной платой ниже и выше медианной.

В региональном разрезе наибольший рост среднемесячной номинальной заработной платы за второй квартал 2026 года по сравнению с соответствующим кварталом 2025 года зафиксирован:

  • в Акмолинской области – 10,7%;
  • в области Абай – 10,6%;
  • в городе Алматы – 10,2%;
  • в Северо-Казахстанской области – 9,5%;
  • в Павлодарской области;
  • в городе Шымкенте – по 9,4%.

Наибольший рост среднемесячной заработной платы по сравнению с соответствующим кварталом 2025 года отмечен:

  • в отраслях сельского, лесного и рыбного хозяйства – на 17,5%;
  • в строительстве – на 16,9%;
  • в финансовой и страховой деятельности – на 16,0%;
  • в промышленности среднемесячная заработная плата выросла – на 11,4%, в том числе в отрасли водоснабжения; водоотведения; сбора, обработки и удаления отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – на 14,7%, в отрасли снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 13,6 %.

Наименьший рост среднемесячной заработной платы по сравнению с соответствующим кварталом 2025 года отмечен в отраслях образования – на 3,2%, в искусстве, развлечении и отдыхе – на 3,4% и в информации и связи – на 3,8%.

В отраслевой структуре наиболее высокая номинальная заработная плата зафиксирована:

  • в финансовой и страховой деятельности – в 2,3 раза выше среднереспубликанского уровня (в среднем 1 107 576 тенге);
  • в горнодобывающей промышленности и разработка карьеров – в 2,0 раза (980 334 тенге);
  • в информации и связи – в 1,7 раза (851 076 тенге).

Более 600 000 тенге платят в отраслях: промышленность, транспорт и складирование, профессиональная, научная и техническая деятельность.

От 400 до 584 тысяч тенге можно получать в:

  • все виды экономической деятельности
  • обрабатывающая промышленность
  • снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом
  • строительство
  • оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов
  • предоставление прочих видов услуг.

При этом, как подсчитал аналитический канал DATA HUB, реальная зарплата в стране снизилась.

"Во втором квартале среднемесячная заработная плата одного работника достигла 486 388 тенге, увеличившись за год на 8,4%. Поскольку цены на товары и услуги выросли опережающими темпами, в реальном выражении динамика оказалась отрицательной: -1,8%", – пишет канал.

Отмечается, что снижение реальной зарплаты год к году продолжается с июля-сентября 2025 года, четыре квартала подряд. К настоящему моменту оно замедлилось до минимальных за этот период значений.

В конце августа 2026 года в Минтруда рассказали, в каких отраслях и каким профессиям предлагают наибольшие зарплаты в Казахстане.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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