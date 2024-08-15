От Армении до Токелау: Казахстан торгует с 197 странами мира

С начала 2024 года Казахстан продал и купил различной продукции, сырья и товаров на 66 млрд долларов США. Самый большой товарооборот – с Россией, на 12 млрд долларов, самый маленький – со страной Ангилья, где нами было куплено товаров на 100 долларов, сообщает Zakon.kz.

Бюро национальной статистики АСПиР РК выпустило отчет "Основные показатели внешней торговли Республики Казахстан, январь – июнь 2024 года". В целом, негативная тенденция преобладает: рост торгового баланса происходит за счет роста экспорта сырья и снижения инвестиционного импорта.

В абсолютных цифрах тоже спад: внешнеторговый оборот РК при объеме в 66,9 млрд долларов США снизился к аналогичному периоду 2023 года на 2,1%. Лидерство по импорту – за Россией (28,6%). Следом идет КНР (24,5).

Основная доля в экспорте Казахстана (39,3 млрд долларов, рост +2,1%) приходится на:

топливно-энергетические товары (58,9%);

металлы и металлические изделия (13,3%);

химическую продукцию (7,5%);

машины и оборудование (5,2%).

По импорту (27,6 млрд долларов) доминируют:

машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты – 42,7%;

химическая продукция – 16,8%;

продовольственные товары – 12,4%;

металлы и металлические изделия – 9,9%.

При этом наш торговый баланс с начала 2024 года вырос до 11,7 млрд долларов, увеличившись за год на 36%.

Из неприятного: товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС за два квартала 2024 году остается в годовом выражении в минусе на уровне 10,4%, составив 13,3 млрд долларов США.

Основные направления экспорта Казахстана:

Италия (23,6%);

Китай (18,6%);

Россия (10,9%);

Нидерланды (6,0%);

Франция (5,5%);

Основные страны для импорта в Казахстан:

Россия (28,6%);

Китай (24,5%);

Германия (5,1%);

США (4,1%);

Республика Корея (3,3%).

Россия укрепила лидерство в импорте, что остается фактором для беспокойства, особенно в области инфляционного давления, отмечает в своем анализе телеграм-канал Tengenomika.

"Одновременный рост экспорта и снижение импорта укрепило торговый баланс еще больше, но вновь отмечаем, что это не есть хорошо для экономики. Поскольку рост экспорта в основном происходит за счет сырьевого фактора, а не сложного экспорта". Tengenomika

Это (вкупе со снижением импорта, где более всего сократился импорт машин и оборудования и приборов на 1,9% за год) может указывать на снижение инвестиционной составляющей, подводят итог эксперты.

Из интересного отметим, что, согласно статистике, Казахстан торгует с 197 странами мира. При этом с некоторыми государствами торговля в первом полугодии 2024 года велась на смешные суммы.

На 200 долларов мы наторговали с партнерами в Центрально-Африканской Республике, совершили сделки на 100 долларов в Венесуэле, Ангилье, Джерси и на Фарерских островах.

Ранее мы сообщали, что Казахстан пересматривает акценты во внешней торговле. По данным Министерства торговли и интеграции, в этом году расширилась география экспорта до 135 стран. Увеличились поставки готовой продукции в азиатские страны: Китай, Южную Корею и Вьетнам.