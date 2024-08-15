Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

От Армении до Токелау: Казахстан торгует с 197 странами мира

контейнеры импорт-экспорт, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 15:18 Фото: pixabay
С начала 2024 года Казахстан продал и купил различной продукции, сырья и товаров на 66 млрд долларов США. Самый большой товарооборот – с Россией, на 12 млрд долларов, самый маленький – со страной Ангилья, где нами было куплено товаров на 100 долларов, сообщает Zakon.kz.

Бюро национальной статистики АСПиР РК выпустило отчет "Основные показатели внешней торговли Республики Казахстан, январь – июнь 2024 года". В целом, негативная тенденция преобладает: рост торгового баланса происходит за счет роста экспорта сырья и снижения инвестиционного импорта.

В абсолютных цифрах тоже спад: внешнеторговый оборот РК при объеме в 66,9 млрд долларов США снизился к аналогичному периоду 2023 года на 2,1%. Лидерство по импорту – за Россией (28,6%). Следом идет КНР (24,5).

Основная доля в экспорте Казахстана (39,3 млрд долларов, рост +2,1%) приходится на:

  • топливно-энергетические товары (58,9%);
  • металлы и металлические изделия (13,3%);
  • химическую продукцию (7,5%);
  • машины и оборудование (5,2%).

По импорту (27,6 млрд долларов) доминируют:

  • машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты – 42,7%;
  • химическая продукция – 16,8%;
  • продовольственные товары – 12,4%;
  • металлы и металлические изделия – 9,9%.

При этом наш торговый баланс с начала 2024 года вырос до 11,7 млрд долларов, увеличившись за год на 36%.

Из неприятного: товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС за два квартала 2024 году остается в годовом выражении в минусе на уровне 10,4%, составив 13,3 млрд долларов США.

Основные направления экспорта Казахстана:

  • Италия (23,6%);
  • Китай (18,6%);
  • Россия (10,9%);
  • Нидерланды (6,0%);
  • Франция (5,5%);

Основные страны для импорта в Казахстан:

  • Россия (28,6%);
  • Китай (24,5%);
  • Германия (5,1%);
  • США (4,1%);
  • Республика Корея (3,3%).

Россия укрепила лидерство в импорте, что остается фактором для беспокойства, особенно в области  инфляционного давления, отмечает в своем анализе телеграм-канал Tengenomika.

"Одновременный рост экспорта и снижение импорта укрепило торговый баланс еще больше, но вновь отмечаем, что это не есть хорошо для экономики. Поскольку рост экспорта в основном происходит за счет сырьевого фактора, а не сложного экспорта".Tengenomika

Это (вкупе со снижением импорта, где более всего сократился импорт машин и оборудования и приборов на 1,9% за год) может указывать на снижение инвестиционной составляющей, подводят итог эксперты.

Из интересного отметим, что, согласно статистике, Казахстан торгует с 197 странами мира. При этом с некоторыми государствами торговля в первом полугодии 2024 года велась на смешные суммы.

На 200 долларов мы наторговали с партнерами в Центрально-Африканской Республике, совершили сделки на 100 долларов в Венесуэле, Ангилье, Джерси и на Фарерских островах.

Ранее мы сообщали, что Казахстан пересматривает акценты во внешней торговле. По данным Министерства торговли и интеграции, в этом году расширилась география экспорта до 135 стран. Увеличились поставки готовой продукции в азиатские страны: Китай, Южную Корею и Вьетнам.

Читайте также

Доллары и тенге, деньги, обмен валют, Казахстан
Курс доллара снизился в Казахстане
российские рубли в кармане
Падение или стабильность: что ждет российский рубль до конца августа
бизнес, предприятия, опрос
Предприниматели назвали основные препятствия для ведения бизнеса в Казахстане
Андрей Валентинов
Россия Казахстан Китай 2024 год Торговля
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильная жара, жара, жарко, тепло, лето, жаркое лето, высокая температура, термометр, измерение температуры, прогноз погоды, погода летом, летняя жара, зной, солнце, знойное лето
Похолодание и жара до 41 градуса: к чему готовиться казахстанцам 15-17 августа
Торт за полмиллиона тенге рухнул на пол: реакция молодоженов поразила Казнет
Торт за полмиллиона тенге рухнул на пол: реакция молодоженов поразила Казнет
Сын депутата совершил правонарушение
В КУИС начата служебная проверка из-за инцидента с сыном Даулета Турлыханова
Илья Авербух встретил жену из роддома на коньках
Илья Авербух встретил жену из роддома на коньках
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: