Кто из казахстанцев вправе претендовать на спецсоцвыплату в 208 тысяч тенге

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана 16 октября 2024 года напомнили, кто из граждан вправе претендовать на специальную социальную выплату (ССВ), сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что по состоянию на 14 октября 11 814 казахстанцам назначена специальная социальная выплата (ССВ) для лиц, длительное время проработавших во вредных условиях труда .

"Всего за назначением обратились 12 530 человек. За назначением спецсоцвыплаты из двух источников (республиканский бюджет и Единый накопительный пенсионный фонд) обратились 3077 человек, из них назначено 2963 получателям. За назначением из четырех источников (республиканский бюджет, Единый накопительный пенсионный фонд, работодатель и компания по страхованию жизни) обратились 8928 человек, из них назначен 8851 получателю". Пресс-служба МТСЗН РК

Кроме того, 474 гражданина ожидают заключения договора предпенсионного аннуитета со страховой компаний и еще 51 гражданин не ответил на SMS-сообщение. 191 обратившемуся за ССВ отказано в ее назначении в связи с несоответствием обязательным условиям.

По данным Минтруда, в разрезе регионов наибольшее количество обратившихся за назначением спецсоцвыплаты зарегистрировано в:

Карагандинской области (два источника – 528 человек, четыре источника – 1598 человек),

Костанайской области (два источника – 334 человека, четыре источника – 1057 человек),

Восточно-Казахстанской области (два источника – 275 человек, четыре источника – 1063 человека).

" Обязательными условиями для назначения ССВ являются достижение 55-летнего возраста и наличие профессиональных пенсионных отчислений в Единый накопительный пенсионный фонд не менее семи лет. Выплата осуществляется до пенсионного возраста. Для получения спецсоцвыплаты нужно уйти с работы с вредными условиями труда. Работники могут перевестись на легкую работу, тогда они будут получать зарплату и выплату, или выйти на отдых и получать спецсоцвыплату до назначения пенсии". Пресс-служба МТСЗН РК

С учетом обязательных условий для назначения ССВ, по данным ЕНПФ, претендовать на нее в текущем году могут более 37 тыс. работников, средний размер выплаты в целом составляет более 208 тыс. тенге.

Размер выплаты для каждого работника зависит от накоплений в ЕНПФ.

Согласно Социальному кодексу РК, работодатели перечисляют обязательные профессиональные пенсионные взносы за работников, профессии и виды деятельности которых включены в Перечень производств, работ, профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, насчитывающий более 2,3 тыс. позиций.

"Таким образом, спецсоцвыплата полагается казахстанцам, работающим в 17 отраслях экономики, в том числе в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности и других", – заключили в Минтруда.

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В Казахстане специальная социальная выплата внедрена с начала 2024 года. По состоянию на 18 сентября спецсоцвыплата была назначена 11 126 гражданам.