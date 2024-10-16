Связь между регулярными пенсионными взносами и размером выплат в будущем озвучили в Минтруда

В Министерстве труда РК предоставили традиционный обзор по количеству пенсионеров в стране и среднему размеру пенсий, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства на 16 октября 2024 года, с начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 2 трлн 803 млрд тенге. Из них на выплату базовой пенсии направлено 882,8 млрд тенге, солидарной пенсии – 1 трлн 920,2 млрд тенге.

По состоянию на 1 октября 2024 года численность пенсионеров составляет 2 млн 413 тыс. человек. По сравнению с предыдущим месяцем произошел рост на 7 тыс. человек.

"Средний размер совокупной пенсии на 1 октября 2024 года составил 131 810 тенге (незначительное уменьшение по сравнению с предыдущим периодом. – Прим. ред.), в том числе размер солидарной пенсии – 89 211 тенге, базовой пенсии – 42 599 тенге", – сообщили в Минтруда.

Там напомнили, что с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально с учетом его стажа участия в пенсионной системе.

При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (далее – ОПВ).

"Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии, размер базовой пенсии равен 65% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 85% от прожиточного минимума. При стаже 30 и более лет она устанавливается в максимальном размере – 105% от прожиточного минимума", – объяснили в министерстве.

Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ (обязательные пенсионные взносы) несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.

"Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста", – сообщили в Минтруда.

В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее шести месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.

На 1 сентября 2024 года численность пенсионеров достигала 2 млн 405 тыс. человек. Средний размер совокупной пенсии на 1 сентября 2024 года составил 131 872 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 89 275 тенге, базовой пенсии – 42 597 тенге.