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Золото любит хаос: как выборы в США повлияют на драгоценный металл

золото, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 16:51 Фото: pexels
Чем ближе 5 ноября - день президентских выборов в Америке – тем пристальней финансовые рынки следят за малейшими изменениями в экономической политике во всем мире. Тем временем доллар окреп и "надавил" на цену золота, которая взобралась на невиданные вершины, сообщает Zakon.kz.

Интересно, но аналитики подсчитали, что золото всегда больше растет в цене, когда конгресс США контролируют демократы, а не республиканцы. Объясняется этот феномен просто: демократы, в принципе, тратят из бюджета больше, чем республиканцы.

Сегодня рынок золота в ожидании. От того, кто победит в президентской гонке в США, зависит и цена желтого металла в дальнейшем. К тому же крепкий доллар сильно придавил цены на золото на фоне оптимистичных публикаций об экономических успехах в США. Например, данные по занятости в несельскохозяйственном секторе Америки показали рост рабочих мест на 336 тысяч (а предполагалось увеличение на 170 тысяч).

В итоге индекс доллара (USDX) воспрял, а цена на золото снизилась почти на 10 долларов за унцию (унция = 31,1034768 граммов, прим.ред.).

таблицы доходы, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 16:51

Динамика цены на золото за последние 6 месяцев. Фото: finam

С другой стороны, добыча золота все время растет, потому что, кроме выборов в Америке, есть и другие мировые явления, способные влиять на драгметалл. Особенно меняют цену на золото войны и конфликты, ведь "золото любит хаос", как сказала в XIX веке первая женщина-миллионер мадам Си Джей Уокер.

Вот и сегодня, когда в мире идет несколько войн, золото растет в цене, и участники Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов уже прогнозируют рост цен до 2 917,40 долларов за унцию к осени 2025 года, — утверждает Bloomberg. Это будет на почти 10% выше текущих уровней, и это сигнал для инвесторов всех мастей.

Кстати, последний пик цены на золото был зафиксирован свыше 2 685 долларов за унцию, в середине сентября, когда произошло снижение ставок Федеральной резервной системы США.

Между прочим, опрос Всемирного золотого совета (World Gold Council) свидетельствует: все больше и больше стран будут покупать золото и увеличивать свои золотые резервы в течение следующего года. Одной из таких стран является и Казахстан, находящийся на 7 месте по темпам закупки золота в 2023 году.

таблицы доходы, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 16:51

Страны с наибольшим пополнением золотого запаса за 10 лет, 2013-2023 годы. Фото: РБК

Неудивительно, что при таком раскладе специалисты Bank of America допускают рост цен на золото за унцию до 3 тыс. долларов уже в ближайшие год-полтора. Это произойдет, если ставки в США значительно снизятся, а спрос со стороны крупнейших инвесторов увеличится, — пишут специалисты банка.

Здесь интересна позиция многих финансовых аналитиков, которые считают, что с начала XXI века уровень доходов от инвестиций в золото увеличился в восемь раз по сравнению с последней четвертью XX века. Доллар США слабеет с каждым годом, и золото стало своеобразной "внегосударственной валютой" для всего мира.

Ранее мы рассказали, можно ли разбогатеть, вкладываясь в золото и другие драгоценные металлы.

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