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Выборы президента США: досрочное голосование началось в некоторых штатах

Выборы президента США: досрочное голосование началось в некоторых штатах, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 09:13 Фото: unsplash
В Соединенных Штатах Америки до президентских выборов, запланированных на 5 ноября 2024 года, остается больше месяца, но некоторые американцы уже выстраиваются в очередь, чтобы отдать свои голоса за кандидатов, сообщает Zakon.kz.

Как передает "Голос Америки", в некоторых штатах досрочное голосование началось 20 сентября.

"В пятницу в американских штатах Вирджиния, Южная Дакота и Миннесота началось досрочное очное голосование, в ходе которого избиратели выбирают между вице-президентом Камалой Харрис и бывшим президентом Дональдом Трампом", – пишет издание.

Отмечается, что очное голосование знаменует конец ожесточенной кампании, в которой за последние два месяца Харрис сменила президента Джо Байдена на посту кандидата от демократов, а Трамп едва избежал двух покушений: одного – в Пенсильвании и второго – в воскресенье в своем гольф-клубе во Флориде.

В каждом из 50 штатов страны существуют свои процедуры голосования: досрочное голосование по почте или лично, голосование в день выборов или комбинация этих трех способов. Помимо выбора следующего президента, избиратели также отдают свои голоса на местных и региональных выборах.

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