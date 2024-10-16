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Насколько выросла стоимость акций казахстанских компаний по итогам девяти месяцев года

акции, рост, KASE, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 17:56 Фото: freepik
По данным Казахстанской фондовой биржи акции казахстанских компаний, входящих в представительский список KASE продемонстрировали существенный рост по итогам девяти месяцев 2024 года. Подробнее в материале Zakon.kz.

С начала года Индекс KASE вырос на 23,5 % до отметки в 5 171,79 пункта. Рост Индекса KASE за третий квартал 2024 года составил 0,4 %, сообщается в обзоре Казахстанской фондовой биржи по итогам работы биржевого рынка.

Общий объем сделок с индексными акциями за девять месяцев составил 102,6 млрд тенге. При этом наибольший объем торгов пришелся на простые акции АО "Народный банк Казахстана" – 16,7 млрд тенге Это 16,3 % от общего объема торгов с индексными акциями.

акции, KASE, компании, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 17:56

Фото: KASE

Отмечается, семь из десяти компаний индексного списка закрыли девять месяцев 2024 года в зеленой зоне. Так, основным драйвером роста выступили простые акции АО "Банк ЦентрКредит", прибавившие в цене 95%.

Замыкает тройку лидеров АО "Народный банк Казахстана", их 

Цена на простые акции АО "Национальная компания "КазМунайГаз" по данным биржи выросла с начала года на 20,4 % до 13 899 тенге за акцию.

В целом капитализация рынка акций с начала года выросла на 17,8 % или 4,7 трлн тенге и составила 31,5 трлн тенге. В то же время, по итогам третьего квартала 2024 года капитализация рынка акций снизилась на 2,5% или 819,6 млрд тенге.

Ранее, Zakon.kz сообщал, что известно о компаниях, которые выкупили акции KASE.

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