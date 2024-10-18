В Казахстане срок представления налоговой отчетности и уплаты налогов истекает 21 октября

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В Казахстане 21 октября 2024 года истекает срок представления налоговой отчетности, уплаты ряда налогов и плат, сообщает Zakon.kz.

ИС "Параграф" напоминает, что не позднее 21 октября 2024 года необходимо представить ФНО: ф. 328.00 – за сентябрь 2024 года;

ф. 851.00 – если договор о землепользовании заключен или получена лицензия на разведку или добычу ТПИ в сентябре 2024 года;

ф. 870.00 за 2024 год – при получении разрешения в сентябре 2024 года операторами объектов I и II категорий с объемами платежей до 100 МРП; Кроме того, необходимо уплатить: НДС в ЕАЭС за сентябрь 2024 года;

акциз, в том числе по импортированным товарам из ЕАЭС за сентябрь 2024 года;

плату за негативное воздействие на окружающую среду за 2024 год при выкупе норматива операторами объектов I и II категорий с объемами платежей до 100 МРП при оформлении разрешения в сентябре;

плату за лесные пользования при долгосрочном лесопользовании за 3 кв. 2024 года;

плату за пользование растительными ресурсами за 3 кв. 2024 года. Читайте также В Таразе прошел VI Форум кредитных товариществ Казахстана Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 18 октября Казахстанцы стали больше вкладывать в тенговые депозиты

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