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В Казахстане срок представления налоговой отчетности и уплаты налогов истекает 21 октября

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, расчёт , фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 12:44 Фото: pexels
В Казахстане 21 октября 2024 года истекает срок представления налоговой отчетности, уплаты ряда налогов и плат, сообщает Zakon.kz.

ИС "Параграф" напоминает, что не позднее 21 октября 2024 года необходимо представить ФНО:

  • ф. 328.00 – за сентябрь 2024 года;
  • ф. 851.00 – если договор о землепользовании заключен или получена лицензия на разведку или добычу ТПИ в сентябре 2024 года;
  • ф. 870.00 за 2024 год – при получении разрешения в сентябре 2024 года операторами объектов I и II категорий с объемами платежей до 100 МРП;

Кроме того, необходимо уплатить:

  • НДС в ЕАЭС за сентябрь 2024 года;
  • акциз, в том числе по импортированным товарам из ЕАЭС за сентябрь 2024 года;
  • плату за негативное воздействие на окружающую среду за 2024 год при выкупе норматива операторами объектов I и II категорий с объемами платежей до 100 МРП при оформлении разрешения в сентябре;
  • плату за лесные пользования при долгосрочном лесопользовании за 3 кв. 2024 года;
  • плату за пользование растительными ресурсами за 3 кв. 2024 года.

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