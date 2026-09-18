Срок представления налоговой отчетности и уплаты налогов истекает 21 сентября
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В Казахстане 21 сентября 2026 года истекает срок представления налоговой отчетности и уплаты ряда налогов, сообщает Zakon.kz.
ИС "Параграф" напоминает, что не позднее 21 сентября 2026 года необходимо представить следующую отчетность:
- ф. 328.00 – Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за август 2026 года;
- ф. 851.00 – Расчет сумм текущих платежей по плате за пользование земельными участками, если заключен договор о землепользовании или получена лицензия на ТПИ в августе 2026 года;
- ф. 870.00 – Декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду по платежам до 100 МРП при получении разрешения в августе 2026 года.
Также нужно уплатить следующие налоги и платежи:
- НДС в ЕАЭС за август 2026 года;
- акциз, в том числе по импорту товаров из ЕАЭС за август 2026 года;
- плату за негативное воздействие на окружающую среду по платежам до 100 МРП при получении разрешения в августе 2026 года.
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