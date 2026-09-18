Срок представления налоговой отчетности и уплаты налогов истекает 21 сентября

Фото: pexels

В Казахстане 21 сентября 2026 года истекает срок представления налоговой отчетности и уплаты ряда налогов, сообщает Zakon.kz.

ИС "Параграф" напоминает, что не позднее 21 сентября 2026 года необходимо представить следующую отчетность: ф. 328.00 – Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за август 2026 года;

ф. 851.00 – Расчет сумм текущих платежей по плате за пользование земельными участками, если заключен договор о землепользовании или получена лицензия на ТПИ в августе 2026 года;

ф. 870.00 – Декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду по платежам до 100 МРП при получении разрешения в августе 2026 года. Также нужно уплатить следующие налоги и платежи: НДС в ЕАЭС за август 2026 года;

акциз, в том числе по импорту товаров из ЕАЭС за август 2026 года;

плату за негативное воздействие на окружающую среду по платежам до 100 МРП при получении разрешения в августе 2026 года.

Поделитесь новостью