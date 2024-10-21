Золото дорожает, спрос снижается: казахстанцы стали покупать меньше золотых слитков

По итогам третьего квартала 2024 года было продано около 14 тыс. золотых слитков, что меньше, чем в предыдущие периоды 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По данным Национального банка РК, в третьем квартале 2024 года банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами было продано 13 940 мерных слитков общим весом 475,5 кг. Это на 26,5% меньше, чем в первом квартале (18 969 слитков), и на 5,5% (14 752 слитка) по сравнению со вторым кварталом года.

Отмечается, что наибольшие объемы реализации мерных слитков в третьем квартале были в Алматы – 8 101 штук, или 58%, на Шымкент и Астану пришлось по 9% – 1 279 и 1 243 штук соответственно.

Фото: Национальный банк РК

"Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 граммов. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 граммов. Его доля от общего объема продаж составляет 24% – 48 629 штук. Далее следуют 100-граммовые – 47 227 штук (24%), 5-граммовые – 44 127 штук (22%), 20-граммовые – 31 612 штук (16%) и 50-граммовые – 27 640 штук (14%)". Национальный банк РК

В Нацбанке напомнили, что программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения была запущена в 2017 году. Всего с начала ее действия продано 199 235 золотых слитков общим весом 7,4 тонны.

С начала действия программы банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами на обратный выкуп принято 41 058 мерных слитков общей массой 1,1 тонн, что составляет 21% от общего объема реализации мерных слитков. Подчеркивается, что практически все принятые ими на обратный выкуп мерные слитки реализуются населению без обратной сдачи в филиалы Национального банка.