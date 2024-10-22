Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 22 октября

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 22 октября 2024 года (на 11:05 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 481,68 тенге, евро – 522,48 тенге, рубля – 5 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 481 тенге, продажи – 486 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 522 тенге, продажи – 528 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,97 тенге, продажи – 5,07 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 483,5 тенге, продажи – 486,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 522,5 тенге, продажи – 526,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,99 тенге, продажи – 5,09 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 483 тенге, продажи – 485 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 523 тенге, продажи – 527 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,97 тенге, продажи – 5,03 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Читайте также Что произойдет с курсом доллара до конца октября 2024 года Покупаем золото: что нужно знать о вложениях в драгоценный металл В Казахстане в правила исполнения бюджета внесли изменения

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