Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 24 октября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 486,65 тенге, евро – 524,46 тенге, рубля – 5,05 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 483 тенге, продажи – 488 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 522 тенге, продажи – 528 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,97 тенге, продажи – 5,07 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 484,3 тенге, продажи – 486,9 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 523 тенге, продажи – 527 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,99 тенге, продажи – 5,09 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 485,5 тенге, продажи – 487 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 523 тенге, продажи – 527 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5 тенге, продажи – 5,03 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.