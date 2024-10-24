В каких странах инфляция выше, чем в Казахстане
Так где же цены растут быстрее, чем в Казахстане? Из ближайших к нам стран это Турция (60.9%), а из отдаленных – Аргентина с невероятной инфляцией (229.8%).
Также по среднегодовому росту цен нас опережают:
- Египет (33.3%),
- Иран (31.7%),
- Пакистан (23.4%),
- Нигерия (32.5%),
- Эфиопия (23.9%),
- Судан (200%),
- Венесуэла (60%).
- Ну и безусловный антилидер — Зимбабве с 635% годовой инфляции.
Интересно, что в Казахстане было три пика самой высокой инфляции – в 2008 году (17,1%), в 2016 году (14,6%) и в 2022 году (15%). Самая низкая инфляция наблюдалась у нас в 2012 (5,1%) и в 2019 годах (5,2%).
Если же посмотреть на развитые страны, то проблема инфляции там начала проявляться в 2021 и до 2024 включительно. Это время начала пандемии COVID-19 и восстановительного периода, который длится до сих пор. Причем, отклонение уровня инфляции от среднегодовой нормы очень значительное.
Вот сравнение по развитым странам мира уровня среднегодовой инфляции для 1994-2000, 2003-2007, 2011-2019 и 2021-2024 годов (данные Telegram-канала "Комментарий").
По ведущим развитым странам:
- США: 2.5, 2.9, 1.8 и 4.9% (отклонение от нормы в 2.8 раза!)
- Япония: 0.3, -0.1, 0.6 и 1.9% (отклонение от нормы в 3.2 раза)
- Германия: 1.7, 1.8, 1.5 и 5.1% (3.5 раза)
- Великобритания: 1.8, 1.9, 2.1 и 6.9% (2.6 раза)
- Франция: 1.4, 2.0, 1.2 и 4.0% (3.2 раза)
- Корея: 4.4, 2.9, 1.6 и 3.4% (2.2 раза)
- Канада: 1.6, 2.2, 1.7 и 4.1% (2.4 раза)
- Испания: 3.2, 3.1, 1.2 и 5.4% (3.8 раза)
- Австралия: 2.3, 2.7, 2.0 и 4.6% (2.3 раза).
А по ведущим развивающимся странам ситуация абсолютно другая:
- Китай: 7.2, 2.9, 2.5 и 0.9% (0.35 раза, втрое ниже нормы)
- Индия: 8.1, 4.9, 6.1 и 5.5% (0.9 раза)
- Россия: 100.2, 11.2, 6.9 и 8.5% (1.3 раза)
- Индонезия: 16.4, 8.5, 4.7 и 3.0% (0.63 раза)
- Бразилия: 311.1, 7.2, 5.9 и 6.6% (1.1 раза)
- Мексика: 19.9, 4.2, 3.9 и 5.9% (1.5 раза)
- Саудовская Аравия: 0.4, 1.6, 1.7 и 2.4% (1.4 раза)
- Египет: 6.2, 7.1, 12.9 и 17.7% (1.4 раза)
- Таиланд: 4.6, 3.2, 1.4 и 2.3% (1.6 раза).
Как видно, проблема инфляции касается только развитых стран с 2021 года, связанная преимущественно с безумным монетарным и фискальным бешенством 2020-2021 годов и лишь во вторую очередь с деформацией цепочек поставок и временными факторами, — утверждают авторы исследования.
И в конце – немного позитива. Согласно последнему прогнозу Goldman Sachs Group по Казахстану, рост ВВП в 2024 в нашей стране составит 3.7%, в 2025 году — 5.0%, в 2026 году — 4.1%. Инфляция в Казахстане в 2024 году снизится до 8.5%, в 2025 году — 7.9%, в 2026 году — 6.2%.
Ранее мы сообщили, что Международный валютный фонд пообещал Казахстану хороших успехов в экономике в 2025 году.