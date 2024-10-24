В каких странах инфляция выше, чем в Казахстане

Среднестатистический казахстанец привык жаловаться на инфляцию. Между тем, если посмотреть мировую статистику, то мы увидим, что проблема инфляции характерна практически для всех (часто – очень успешных) стран мира, сообщает Zakon.kz.

Так где же цены растут быстрее, чем в Казахстане? Из ближайших к нам стран это Турция (60.9%), а из отдаленных – Аргентина с невероятной инфляцией (229.8%).

Также по среднегодовому росту цен нас опережают:

Египет (33.3%),

Иран (31.7%),

Пакистан (23.4%),

Нигерия (32.5%),

Эфиопия (23.9%),

Судан (200%),

Венесуэла (60%).

Ну и безусловный антилидер — Зимбабве с 635% годовой инфляции.

Интересно, что в Казахстане было три пика самой высокой инфляции – в 2008 году (17,1%), в 2016 году (14,6%) и в 2022 году (15%). Самая низкая инфляция наблюдалась у нас в 2012 (5,1%) и в 2019 годах (5,2%).

Если же посмотреть на развитые страны, то проблема инфляции там начала проявляться в 2021 и до 2024 включительно. Это время начала пандемии COVID-19 и восстановительного периода, который длится до сих пор. Причем, отклонение уровня инфляции от среднегодовой нормы очень значительное.

Вот сравнение по развитым странам мира уровня среднегодовой инфляции для 1994-2000, 2003-2007, 2011-2019 и 2021-2024 годов (данные Telegram-канала "Комментарий").

По ведущим развитым странам:

США: 2.5, 2.9, 1.8 и 4.9% (отклонение от нормы в 2.8 раза!)

Япония: 0.3, -0.1, 0.6 и 1.9% (отклонение от нормы в 3.2 раза)

Германия: 1.7, 1.8, 1.5 и 5.1% (3.5 раза)

Великобритания: 1.8, 1.9, 2.1 и 6.9% (2.6 раза)

Франция: 1.4, 2.0, 1.2 и 4.0% (3.2 раза)

Корея: 4.4, 2.9, 1.6 и 3.4% (2.2 раза)

Канада: 1.6, 2.2, 1.7 и 4.1% (2.4 раза)

Испания: 3.2, 3.1, 1.2 и 5.4% (3.8 раза)

Австралия: 2.3, 2.7, 2.0 и 4.6% (2.3 раза).

А по ведущим развивающимся странам ситуация абсолютно другая:

Китай: 7.2, 2.9, 2.5 и 0.9% (0.35 раза, втрое ниже нормы)

Индия: 8.1, 4.9, 6.1 и 5.5% (0.9 раза)

Россия: 100.2, 11.2, 6.9 и 8.5% (1.3 раза)

Индонезия: 16.4, 8.5, 4.7 и 3.0% (0.63 раза)

Бразилия: 311.1, 7.2, 5.9 и 6.6% (1.1 раза)

Мексика: 19.9, 4.2, 3.9 и 5.9% (1.5 раза)

Саудовская Аравия: 0.4, 1.6, 1.7 и 2.4% (1.4 раза)

Египет: 6.2, 7.1, 12.9 и 17.7% (1.4 раза)

Таиланд: 4.6, 3.2, 1.4 и 2.3% (1.6 раза).

Как видно, проблема инфляции касается только развитых стран с 2021 года, связанная преимущественно с безумным монетарным и фискальным бешенством 2020-2021 годов и лишь во вторую очередь с деформацией цепочек поставок и временными факторами, — утверждают авторы исследования.

И в конце – немного позитива. Согласно последнему прогнозу Goldman Sachs Group по Казахстану, рост ВВП в 2024 в нашей стране составит 3.7%, в 2025 году — 5.0%, в 2026 году — 4.1%. Инфляция в Казахстане в 2024 году снизится до 8.5%, в 2025 году — 7.9%, в 2026 году — 6.2%.

Ранее мы сообщили, что Международный валютный фонд пообещал Казахстану хороших успехов в экономике в 2025 году.