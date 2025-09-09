#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
535.13
627.44
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
535.13
627.44
6.52
Финансы

В каких странах мира инфляция выше, чем в Казахстане

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 12:56 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В августе 2025 года годовая инфляция в Казахстане достигла 12,2%, что стало самым высоким показателем за последние два года. За месяц цены выросли на 1%, что ускорило инфляционный процесс с 0,7%, зафиксированного в июле, сообщает Zakon.kz.

Портрет казахстанской инфляции

Эти цифры, приведенные в отчете БНС АСПиР РК, свидетельствуют о значительном давлении на потребительский рынок и особенно чувствительном росте цен на продовольствие, услуги и энергоносители.

Разберем подробности: продовольственная инфляция составила 11,7% за год, что немного выше июльских 11,2%. Особенно заметно подорожали мясо и мясные продукты – рост цен впервые за несколько месяцев составил 16,2% против 13,2%. В непищевых категориях цены выросли на 9,7% (ранее – 9,5%) – это одежда (рост с 9,8% до 10,2%), бензин – 8,3% вместо 5,8%. Также выросли тарифы на жилье и коммунальные услуги – на 17,7% против 15,7% месяцем ранее.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 12:56
Мясо и масло разогнали инфляцию в Казахстане

А как у них?

Тем не менее, в глобальном масштабе Казахстан сегодня находится в группе стран со средним уровнем инфляции – выше, чем в ведущих экономиках мира, но значительно ниже, чем в странах с гиперинфляцией и устойчивыми кризисами.

Если говорить о странах с намного более высокой инфляцией, то Казахстан явно выигрывает по стабильности в сравнении с такими странами, как:

  • Венесуэла, где инфляция бьет рекорды и достигает 172% годовых;
  • Южный Судан – 113%;
  • Зимбабве – 93,8%;
  • Иран – 38,7%;
  • Аргентина – 36,6%;
  • Турция – 32,95%;
  • Нигерия – 21,88% (и еще ряд других государств африканского и латиноамериканского регионов).

Значительный рост цен в этих странах обусловлен валютными кризисами, политической нестабильностью, структурными проблемами экономики и внешнеполитическими ограничениями, такими как санкции. В то время как Казахстан сохраняет относительную макроэкономическую устойчивость и контролируемый уровень инфляции.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 12:56
Инфляция "съедает" зарплаты казахстанцев: тревожные данные Нацбанка

"Середняки" и "отличники"

Среди стран с инфляцией, близкой к Казахстану, можно выделить:

  • Ливан – 14,3%;
  • Египет – 13,9%;
  • Эфиопию – 13,7%;
  • Кубу – 14,37%.

Причины схожести с ними – зависимость от импорта продовольствия и топлива, валютные колебания и влияние международных рынков на внутренние цены.

В то же время развитые страны Группы G20 демонстрируют гораздо более низкую инфляцию: США – 2,7%, Германия – 2,2%, Япония – 3,1%, Канада – 1,7%, что свидетельствует о более стабильной монетарной политике и меньшей зависимости от колебаний сырьевых рынков.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 12:56
Токаев об инфляции: Приобрела особенно острый характер

Вне зоны инфляции

Вместе с тем в мире есть ряд стран, где наблюдается нулевая инфляция или дефляция (данные экономиста Эльдара Шамсутдинова на сентябрь 2025 года):

  • Нигер: – 9,1%;
  • Чад: – 4,7%;
  • Фиджи: – 2.1%;
  • Того: – 1,1%;
  • Коста-Рика: – 0,94%;
  • Кипр: – 0,9%;
  • Бахрейн: – 0,9%;
  • Кот-д’Ивуар: – 0,8%;
  • Таиланд: – 0,79%;
  • Вануату: – 0,6%;
  • Ирак: – 0,6%;
  • Джибути: – 0.6%;
  • Катар: – 0,08%;
  • Панама: – 0.36%;
  • Китай: 0,0%;
  • Макао: 0,12%;
  • Швейцария: 0,2%.

Причин дефляции множество. Это и снижение спроса, и высокие учетные ставки центральных банков, и технологические улучшения, и сокращение затрат, и влияние сильной валюты страны на стоимость импорта, и структурные проблемы, и чрезмерное государственное регулирование денежной массы и так далее. 

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 12:56
Жумангарин рассказал, как будет вестись борьба с инфляцией в Казахстане

"Управляемый" рост цен

Эксперты отмечают, что инфляция в Казахстане относится к классу "управляемой" – она подвержена воздействию глобальных факторов, таких как цены на энергоносители, но при этом регулируется действиями Национального банка и государства. Главными, как это принято сегодня говорить, драйверами роста остаются продукты питания и услуги и сильным внутренним спросом вкупе с развитой системой потребкредитования.

В итоге, несмотря на рост инфляции, Казахстан обладает более устойчивой экономической системой по сравнению с большинством развивающихся стран, сохраняя возможности для экономического роста и развития.

Перспективы таковы, что инфляция может достигнуть пика в сентябре–октябре 2025 года. Нацбанк РК ожидает, что рост цен снизится в 2026 году до 9,5-11,5%. Дальнейшее замедление инфляции ожидается лишь в 2027 году, когда она, по прогнозам, вернется к среднесрочной цели в 5,5-7,5%. В связи с этим Нацбанк рассматривает возможность повышения базовой ставки, чтобы ужесточить денежно-кредитную политику и вернуть инфляцию на траекторию устойчивого снижения.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Зубов
Читайте также
Соцвыплата по уходу за ребенком до 1,5 лет в Казахстане: кому положена, размеры и важные нюансы
Финансы
13:38, Сегодня
Соцвыплата по уходу за ребенком до 1,5 лет в Казахстане: кому положена, размеры и важные нюансы
Пилотный проект по "Цифровому НДС" продлят до конца 2026 года
Финансы
11:24, Сегодня
Пилотный проект по "Цифровому НДС" продлят до конца 2026 года
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 9 сентября
Финансы
11:08, Сегодня
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 9 сентября
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: