В каких странах мира инфляция выше, чем в Казахстане

В августе 2025 года годовая инфляция в Казахстане достигла 12,2%, что стало самым высоким показателем за последние два года. За месяц цены выросли на 1%, что ускорило инфляционный процесс с 0,7%, зафиксированного в июле, сообщает Zakon.kz.

Портрет казахстанской инфляции

Эти цифры, приведенные в отчете БНС АСПиР РК, свидетельствуют о значительном давлении на потребительский рынок и особенно чувствительном росте цен на продовольствие, услуги и энергоносители.

Разберем подробности: продовольственная инфляция составила 11,7% за год, что немного выше июльских 11,2%. Особенно заметно подорожали мясо и мясные продукты – рост цен впервые за несколько месяцев составил 16,2% против 13,2%. В непищевых категориях цены выросли на 9,7% (ранее – 9,5%) – это одежда (рост с 9,8% до 10,2%), бензин – 8,3% вместо 5,8%. Также выросли тарифы на жилье и коммунальные услуги – на 17,7% против 15,7% месяцем ранее.

А как у них?

Тем не менее, в глобальном масштабе Казахстан сегодня находится в группе стран со средним уровнем инфляции – выше, чем в ведущих экономиках мира, но значительно ниже, чем в странах с гиперинфляцией и устойчивыми кризисами.

Если говорить о странах с намного более высокой инфляцией, то Казахстан явно выигрывает по стабильности в сравнении с такими странами, как:

Венесуэла, где инфляция бьет рекорды и достигает 172% годовых;

Южный Судан – 113%;

Зимбабве – 93,8%;

Иран – 38,7%;

Аргентина – 36,6%;

Турция – 32,95%;

Нигерия – 21,88% (и еще ряд других государств африканского и латиноамериканского регионов).

Значительный рост цен в этих странах обусловлен валютными кризисами, политической нестабильностью, структурными проблемами экономики и внешнеполитическими ограничениями, такими как санкции. В то время как Казахстан сохраняет относительную макроэкономическую устойчивость и контролируемый уровень инфляции.

"Середняки" и "отличники"

Среди стран с инфляцией, близкой к Казахстану, можно выделить:

Ливан – 14,3%;

Египет – 13,9%;

Эфиопию – 13,7%;

Кубу – 14,37%.

Причины схожести с ними – зависимость от импорта продовольствия и топлива, валютные колебания и влияние международных рынков на внутренние цены.

В то же время развитые страны Группы G20 демонстрируют гораздо более низкую инфляцию: США – 2,7%, Германия – 2,2%, Япония – 3,1%, Канада – 1,7%, что свидетельствует о более стабильной монетарной политике и меньшей зависимости от колебаний сырьевых рынков.

Вне зоны инфляции

Вместе с тем в мире есть ряд стран, где наблюдается нулевая инфляция или дефляция (данные экономиста Эльдара Шамсутдинова на сентябрь 2025 года):

Нигер: – 9,1%;

Чад: – 4,7%;

Фиджи: – 2.1%;

Того: – 1,1%;

Коста-Рика: – 0,94%;

Кипр: – 0,9%;

Бахрейн: – 0,9%;

Кот-д’Ивуар: – 0,8%;

Таиланд: – 0,79%;

Вануату: – 0,6%;

Ирак: – 0,6%;

Джибути: – 0.6%;

Катар: – 0,08%;

Панама: – 0.36%;

Китай: 0,0%;

Макао: 0,12%;

Швейцария: 0,2%.

Причин дефляции множество. Это и снижение спроса, и высокие учетные ставки центральных банков, и технологические улучшения, и сокращение затрат, и влияние сильной валюты страны на стоимость импорта, и структурные проблемы, и чрезмерное государственное регулирование денежной массы и так далее.

"Управляемый" рост цен

Эксперты отмечают, что инфляция в Казахстане относится к классу "управляемой" – она подвержена воздействию глобальных факторов, таких как цены на энергоносители, но при этом регулируется действиями Национального банка и государства. Главными, как это принято сегодня говорить, драйверами роста остаются продукты питания и услуги и сильным внутренним спросом вкупе с развитой системой потребкредитования.

В итоге, несмотря на рост инфляции, Казахстан обладает более устойчивой экономической системой по сравнению с большинством развивающихся стран, сохраняя возможности для экономического роста и развития.

Перспективы таковы, что инфляция может достигнуть пика в сентябре–октябре 2025 года. Нацбанк РК ожидает, что рост цен снизится в 2026 году до 9,5-11,5%. Дальнейшее замедление инфляции ожидается лишь в 2027 году, когда она, по прогнозам, вернется к среднесрочной цели в 5,5-7,5%. В связи с этим Нацбанк рассматривает возможность повышения базовой ставки, чтобы ужесточить денежно-кредитную политику и вернуть инфляцию на траекторию устойчивого снижения.