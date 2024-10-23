Когда казахстанцы станут жить лучше – прогноз МВФ

Международный валютный фонд подтвердил прогноз развития казахстанской экономики в 2024 году. В октябрьском обзоре мировой экономики МВФ ожидает роста в Казахстане на 3,5%, а в 2025 году – на 4,6%. Эти цифры совпадают с июльским прогнозом, сообщает Zakon.kz.

МВФ считает, что среднегодовая инфляция в Казахстане в 2024 году замедлится до 8,6% с 14,6% в 2023 году, а в 2025 году – до 7,2%. Прогноз на 2029 год – 5%.

В своем обзоре (World Economic Outlook: Policy Pivot, Rising Threats), опубликованном 22 октября, специалисты МВФ также понизили прогноз по мировой инфляции на 2024-2025 годы на 0,1% до 5,8% и 4,3%, соответственно.

Мировая экономика

Оценка роста мировой экономики на текущий год неизменна – это 3,2% (понижение на 0,1%). При этом МВФ ожидает увеличения цены нефти в 2024 году на 0,9% до 81,29 доллара за баррель (предыдущая оценка – 81,26 доллара за баррель). А вот в 2025 году фонд прогнозирует снижение цены на 10,4% до 72,84 доллара за баррель.

Важно, что МВФ понизил прогноз роста экономики Китая на 0,2% в 2024 году до 4,8%. В другой стране-гиганте – Индии – оценка роста ВВП на два следующих года – 7% и 6,5%, соответственно. Намного – сразу на 0,9% – повышен прогноз роста экономики Бразилии до 3%. Правда, в 2025 году МВФ ожидает его спада до 2,2%.

Экономика США, по мнению фонда, в 2024 году вырастет на 2,8%, а в 2025 году – на 2,2%. Прогноз роста ВВП в ЕС, напротив, снижен на 0,1% в 2024 году (до 0,8%), и на 0,3% в 2025 году – до 1,3%. Снижен и прогноз по росту в Японии: в этом году с 0,7% до 0,3%.

"Глобальная битва с инфляцией в целом выиграна, хотя ценовое давление остается в ряде стран. После пикового значения годовой инфляции в 9,4% в III квартале 2022 года сегодня показатель должен упасть до 3,5%". World Economic Outlook: Policy Pivot, Rising Threats

Вместе с тем МВФ перечисляет глобальные риски. Это эскалация региональных конфликтов, торможение экономики Китая, протекционизм.

Страны бывшего СССР

МВФ улучшил оценку роста белорусской экономики в 2024 году до 3,6%, а в 2025 году – до 2,3%.

В Кыргызстане прогнозируется рост в 2024 году на 6,5%, а в 2025 году – на 5% (апрельский прогноз – 4,2%).

ВВП Азербайджана в 2024 году должен подняться на 3,2% (в апреле МВФ прогнозировал увеличение экономики страны на 2,8%). В 2025 году ВВП Азербайджана, согласно текущему обзору, вырастет на 2,5% (апрельский прогноз — рост на 2,3%).

Значительное прогнозное увеличение по ВВП Грузии: в 2024 году рост до 7,6% (с 5,7%, которые прогнозировались в апреле этого года), а в 2025 году – до 6% с 5,2% в предыдущем обзоре. МВФ также ожидает роста экономики Туркменистана в 2024 году на 2,3%.

Наконец, в России МВФ ждет роста на 3,6%, а не на 3,2%, как в июле. На 2025 год прогноз понижен до 1,3% с 1,5%.

Ранее мы сообщали, что Азиатский банк развития (АБР) также спрогнозировал рост валового внутреннего продукта Казахстана на 3,6% в 2024 году. Это несколько ниже апрельского прогноза банка на уровне 3,8% и виной тому – масштабные весенние паводки на севере страны.